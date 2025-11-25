《刺客教條：暗影者》新合作竟是《進擊的巨人》？奈緒江調查兵團服與特殊任務限時開放
Ubisoft 系列新作《刺客教條：暗影者》宣布與熱門作品《進擊的巨人》合作，台灣時間 25 日晚上 10 點改版開放至 12 月 22 日，將包括一個神祕的限時任務，在水晶洞窟深處一場可怕的實驗展開，也將販售奈緒江與彌助的《進擊的巨人》主題雙人包。
《刺客教條：暗影者》將於 11 月 25 日 推出全新《進擊的巨人》任務！在神祕莫測的水晶洞窟深處，一場駭人實驗恐將釋放可怕的敵人。奈緒江與彌助是否能活著逃離潛伏在洞穴深處的危險？獻出你的心臟吧 ✊❤️！
在完成可使用彌助作為可操作角色後，找到山城地區在花藏塔北面的任務 NPC 就能觸發任務，玩家可以找到藏身處的自訂物品（旗幟和雕像），任務完成後，玩家將獲得一把水晶武士刀供奈緒江使用。
官方也將推出《進擊的巨人》雙人包。組合包以《進擊的巨人》世界觀為靈感，包含服裝、武器、飾品和全新坐騎。將於 11 月 25 日起於遊戲內商城上架。
同時也將開放新故事任務：一個謎題，在這個輕鬆幽默的任務中，直江和彌助遇到了兩位老相識，他們正在若狹南部就一扇神秘的門激烈爭吵。他們委託主角們找出打開這扇門的方法，在冒險過程中，直江和彌助會互相學習新的技能：直江將學會如何施展她自己版本的彌助的戰踢絕技、彌助將學會如何以非致命的方式悄悄解決敵人。
你或許終於可以終結兩位主角正面決鬥誰會獲勝的爭論了。別擔心，這場決鬥純屬友誼賽，完全無害。顧名思義，「謎題」也引入了一個全新的、錯綜複雜的環境謎題，供玩家探索。
