《劍星2》官方曝新場景概念圖！網發現素材為中國重慶高樓

由韓國 Shift Up 開發的人氣動作遊戲《劍星》（Stellar Blade），先前就確認續作正在開發當中。而最近，官方社群透露，開發團隊剛完成了下一部作品的實地場景勘察工作，疑似是中國的知名「8D魔幻城市」重慶。

左邊是先前公開的新年賀圖。（圖源：Stellar Blade 編輯合成）

《劍星》官方釋出的圖片，是一張場景概念，可以看到破敗的現代城市場景。雖然沒有說是續作，但也標記了「#StellarBlade」。隨後又補上另一張照片表示：「糟糕，不小心弄錯了」照片看起來就是概念圖的參考來源。

其中有中國的網友在看到該張照片後，發現圖中的建築和地形特徵非常有辨識度，和中國重慶的城市景觀十分相似。重慶在網友口中被稱為「8D魔幻城市」之稱，主要原因是當地高低差巨大的地形，導致其獨特的立體城市設計，經常被認為非常適合融入遊戲的戰鬥與跑酷探索機制；雖然官方還沒有對此猜測回應，但取景地為重慶的說法已經在社群網路上獲得討論。