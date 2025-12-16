《功夫》戴立忍一掌震碎牆壁！圓夢拍動作片⋯體力比柯震東還好

由九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，今日宣布定檔日期，並公開前導預告，只見戴立忍以其貌不揚、渾身是傷的造型亮相，卻能以一掌之力震碎牆壁，自小學習跆拳道的他笑說，年少時也曾懷抱武俠夢，所以始終覺得沒拍過動作片是一大遺憾，沒想到從影多年後竟能在《功夫》圓夢，「再晚幾年我可能也打不動了！」

導演九把刀透露：「我很久以前就認為『黃駿』這角色非戴立忍莫屬，但我一直很怕他，看他表演有一種強大氣場。」直到電影籌備進入關鍵階段，他才鼓起勇氣邀約。片中與戴立忍有共患難師徒情誼的柯震東，則是被前輩的驚人體能折服，「我們一起上韓國動作指導的課，他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」讓觀眾對片中扎實的武打動作場面充滿期待。

廣告 廣告

《功夫》柯震東和朱軒洋片中拜師習武。（圖／麻吉砥加提供）

預告開場只見高中生「淵仔」柯震東與「阿義」朱軒洋慘遭小混混圍毆，情急之下雙掌竟噴發驚人內力將對手震飛，原來是身懷絕世武功的流浪漢「黃駿」戴立忍，隔牆使出神力暗中相救。正義感十足的「乙晶」王淨也加入他們練武的行列，三人穿梭城市角落行俠仗義。最後還可見神秘反派「藍金」劉冠廷驚鴻一瞥，以一指之力畫破磚牆，強烈壓迫感席捲而來，城市的存亡危在旦夕。

柯震東、王淨、朱軒洋穿梭城市角落行俠仗義。（圖／麻吉砥加提供）

自2001年起在網路連載《功夫》小說，九把刀回憶當時每周固定更新，總有數百名讀者準時在線等待新章節。轉眼25年過去，他始終期待能將《功夫》搬上大銀幕，如今電影版終於問世，他表示：「這是等待25年的夢想，終於能向全世界觀眾分享我腦海中的功夫世界。」為真實還原小說中的武打精髓，劇組特別聘請韓國頂尖動作團隊Triple A、動作導演張材旭，以及台灣金獎動作設計洪昰顥共同合作，融合寫實街頭打鬥與具奇幻色彩的超能力設定，創造出獨樹一幟的混合動作風格。

《功夫》將於2026年2月13日在台上映。

劉冠廷在《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》前導海報。（圖／麻吉砥加提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導