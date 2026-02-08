《功夫》柯震東、朱軒洋掃街癱瘓逢甲夜市！大批民眾搶拍
由九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，周末除了舉辦特別場，導演九把刀也率柯震東、王淨、朱軒洋、玖壹壹來到台中舉辦見面會，更驚喜獻上巨無霸壽桃為生日的王淨慶生。他們晚間現身逢甲夜市，吸引大批民眾搶合影，超高人氣癱瘓台中鬧區。
《功夫》周末在全台舉辦四場TITAN SCREEN與IMAX「拜師入門特別場」，6日台北場由「師父」戴立忍親自坐鎮，率領三位徒弟柯震東、王淨、朱軒洋現身映後與觀眾互動，全場近400位影迷齊聲高喊「師父好」，宛如大型拜師儀式，畫面相當有趣。之後戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋現身信義鬧區知名酒吧宣傳，讓現場民眾驚喜不已。
在台中的「武林對決見面會」上，眾人玩起趣味小遊戲，首回合比拚「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東。第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音念出經典台詞，由健志再度勝出。壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓一步的洋蔥也只能甘拜下風。
見面會結束後，玖壹壹盡地主之誼，陪同導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋展開掃街行程，從草悟廣場一路走到勤美誠品，沿途吸引大批民眾駐足圍觀合影。晚間，導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋現身台中逢甲夜市，發送象徵好運的金光紅包袋，大批民眾聞風而至、爭相搶拍，讓夜市瞬間擠得水洩不通。
《功夫》將於2月13日在台上映。
其他人也在看
《世紀血案》寇世勳道歉了 作為前輩自責「造成二次傷害」拜託劇組一件事
電影《世紀血案》引發爭議，主演之一的寇世勳今（8）日發聲道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
《豆腐媽媽》替身脫險出院了！家屬最新聲明曝光 親揭劇組後續處理細節
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，37歲替身演員蘇德揚1月20日因劇情需求從高台跳下，導致顱內出血、顏面複雜骨折，一度病危，事後電視台、劇組與傷者方面說法不一，引發外界關注。事發至今20天，蘇德揚家屬今（8）日證實他已出院返家，同時發出3點聲明感謝外界關心。
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
這家人基因太強大！李冰冰親妹神仙顏值不輸姐姐 同框照根本「複製貼上」！
畫面中可見李冰冰以俐落黑色禮服登場，氣場依舊是熟悉的國際影后等級；一旁的妹妹則以深綠西裝造型現身，風格幹練成熟，散發典型女強人氣場。兩人一柔一剛卻同樣高級，並肩畫面不只沒有被比下去，反而呈現出「雙強配置」的視覺張力，也難怪評論區幾乎一面倒稱讚：「這家基因...
「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。
快訊／寇世勳首度發聲了！公開道歉林義雄家屬 認了：對歷史認知不足
電影《世紀血案》改編「林宅血案」引發高度爭議，相關討論持續延燒。主演之一的寇世勳今（8日）透過社群平台發表聲明，針對自己參與演出該片，以及日前在殺青記者會上的發言，正式向林義雄、方素敏夫妻與其家人致歉，坦言因自身思慮不周與對歷史悲劇理解不足，造成當事人「二次傷害」，對此深感自責。
李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
（專題）被一樣的書櫃打動！許瑋甯揭和邱澤「撞書率超高」私下書單
許瑋甯去年和邱澤在婚禮上的誓詞，一曝光就被粉絲封為「最文青告白之一」。她甜蜜回憶，第一次被邱澤打動，不是什麼驚天動地的浪漫橋段，而是發現兩人家中竟然藏著一排「撞書率高到離譜」的書單；第二次則更有畫面感，邱澤把小音響塞進口袋，兩人邊聽歌邊散步，走到口渴想買水時，才發現彼此口袋裡都沒錢，卻仍笑著決定：「
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台上釋出一支影片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，引發網友熱烈討論。影片中，她以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數十秒便展現強烈存在感。陳宣如
60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人
60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。蔡維歆