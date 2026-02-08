《功夫》柯震東、朱軒洋掃街癱瘓逢甲夜市！大批民眾搶拍

由九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，周末除了舉辦特別場，導演九把刀也率柯震東、王淨、朱軒洋、玖壹壹來到台中舉辦見面會，更驚喜獻上巨無霸壽桃為生日的王淨慶生。他們晚間現身逢甲夜市，吸引大批民眾搶合影，超高人氣癱瘓台中鬧區。

《功夫》周末在全台舉辦四場TITAN SCREEN與IMAX「拜師入門特別場」，6日台北場由「師父」戴立忍親自坐鎮，率領三位徒弟柯震東、王淨、朱軒洋現身映後與觀眾互動，全場近400位影迷齊聲高喊「師父好」，宛如大型拜師儀式，畫面相當有趣。之後戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋現身信義鬧區知名酒吧宣傳，讓現場民眾驚喜不已。

《功夫》主演朱軒洋（左起）、柯震東、王淨、戴立忍驚喜現身信義區酒吧。（圖／麻吉砥加提供）

在台中的「武林對決見面會」上，眾人玩起趣味小遊戲，首回合比拚「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東。第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音念出經典台詞，由健志再度勝出。壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓一步的洋蔥也只能甘拜下風。

《功夫》主創團隊到台中舉辦見面會，眾人幫王淨慶生。（圖／麻吉砥加提供）

見面會結束後，玖壹壹盡地主之誼，陪同導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋展開掃街行程，從草悟廣場一路走到勤美誠品，沿途吸引大批民眾駐足圍觀合影。晚間，導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋現身台中逢甲夜市，發送象徵好運的金光紅包袋，大批民眾聞風而至、爭相搶拍，讓夜市瞬間擠得水洩不通。

《功夫》將於2月13日在台上映。

《功夫》劇組到台中逢甲夜市掃街宣傳。（圖／麻吉砥加提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導