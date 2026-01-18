《功夫》梁小龍逝世⋯「從陳真演到火雲邪神」一代身影落幕

香港演員梁小龍今（18）日傳出逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

梁小龍年少時由父親啟蒙習武，後來進入演藝圈成為動作替身演員，早期以《大俠霍元甲》、《陳真》獲得關注，為華語武打演員界的重要人物之一。

觀眾對梁小龍最為熟悉的角色，莫過於他在周星馳執導的電影《功夫》中飾演的「火雲邪神」一角。該角色憑其精湛武打演技及獨特氣場深植觀眾印象，使他在影壇再度受到注目，也讓新一代影迷對這位老牌武打明星留下深刻印象。

近年梁小龍雖少見於主流電影大作，但仍透過網路平台與影迷互動，活躍於武術文化推廣與個人創作。他的一生橫跨數十年香港影視與武術流行變遷，影迷與業界人士對他早年的開創性貢獻與後期的演藝足跡表達哀悼與懷念。