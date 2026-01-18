《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼

香港演員梁小龍今（18）日傳出逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

梁小龍年少時由父親啟蒙習武，後來進入演藝圈成為動作替身演員，早期以《大俠霍元甲》、《陳真》獲得關注，為華語武打演員界的重要人物之一。

觀眾對梁小龍最為熟悉的角色，莫過於他在周星馳執導的電影《功夫》中飾演的「火雲邪神」一角，展現其精湛武打及強大獨特氣場，使他在影壇再度受到注目，也讓新一代影迷對這位老牌武打明星留下深刻印象。

梁小龍為一代武打演員。（圖／翻攝自梁小龍微博）

近年梁小龍雖少見於主流電影大作，但仍透過網路平台與影迷互動，活躍於武術文化推廣與個人創作。他的一生橫跨數十年香港影視與武術流行變遷，影迷與業界人士對他早年的開創性貢獻與後期的演藝足跡表達哀悼與懷念。

成龍也發文悼念，得知梁小龍離世，他一時之間不敢也不願相信，「在我的記憶裡，他一直是那位精通多種傳統武術、每一種都能打出自己風格的功夫高手。他將畢生所學運用於影視作品中，是一位非常優秀的動作指導。」身為演員，梁小龍塑造了無數經典角色，深受觀眾喜愛，也讓同行敬佩不已。最後成龍感歎：「梁兄，北京下雪了，天色陰沉，懷念您。」