《勇者鬥惡龍》之父堀井雄二大讚《FF10》：敘事型RPG的「終極完全體」

《勇者鬥惡龍》和《Final Fantasy》，是 Square Enix 旗下兩大著名的 JRPG 招牌 IP，發展近 40 年，在日本甚至全球都擁有龐大的粉絲社群。而最近《勇者鬥惡龍》系列之父堀井雄二，在一次訪問中談起了這兩大系列，分析了核心理念上的設計差異，其中還提到他認為《Final Fantasy X》（FF10）是終極的完全體遊戲。

本作在玩家社群之間的評價也非常亮眼。（圖源：FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster）

在接受外媒 Game Informer 專訪時，堀井雄二指出，《勇者鬥惡龍》和《Final Fantasy》最大的不同在於「主角的定位」。《勇者鬥惡龍》的設計初衷是讓玩家產生「自己就是主角」的代入感，因此主角通常沉默寡言，把情感都留給玩家自行想像；相反的，《Final Fantasy》的主角則擁有大量的台詞和鮮明的個性，玩家在遊玩過程中，更像是在觀察並見證一位英雄的冒險故事。

廣告 廣告

而其中提到具體的遊戲作品時，堀井雄二對《Final Fantasy X》非常高的評價，甚至形容為該系列的「終極完全體」。他認為《Final Fantasy X》成功結合了成熟的角色語音和壯麗的 CG 動畫，把「會說話的主角」這一設計特色發揮得淋漓盡致，完美呈現了該系列追求的戲劇性和電影化敘事，把「講述故事」這項特質推向巔峰。

有趣的是，這兩大 JRPG 系列過去常被當成競爭激烈的宿敵，但堀井雄二坦言，雖然他確實很關注《Final Fantasy》的發展，但並不是抱著敵意，而是單純的關注與分析。他總結，一種是依靠玩家想像力來補完體驗的《勇者鬥惡龍》，另一種則是透過極致技術與演出來呈現劇情的《Final Fantasy》，各自都擁有無法取代的魅力。