《勇者鬥惡龍7重製版》推出免費體驗版！資料可繼承至正式版，同步釋出開場動畫

SQUARE ENIX CO., LTD宣布，預計於 2026 年 2 月 5 日（四）發售的《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》（支援平台：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows）的免費體驗版 「率先啟程體驗版」將於明天 2026 年 1 月 7 日（三）0:00（UTC+8）起開放下載。

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

※Steam版預計於 2026 年 2 月 6 日（五）發售。

※Steam版「率先啟程體驗版」預計於 2026 年 1 月 8 日（四）1:00（UTC+8）開放下載。

可免費遊玩並繼承的「率先啟程體驗版」

可遊玩範圍

在可免費遊玩的「率先啟程體驗版」中，玩家可以體驗從冒險的起點至主角們最初抵達的世界──「伍德帕納」為止的故事內容。

(來源：SQUARE ENIX官方提供)

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

可將保存資料繼承至正式版！

「率先啟程體驗版」的保存資料可繼承至正式版。

遊玩「率先啟程體驗版」領取特典！

擁有「率先啟程體驗版」的保存資料，即可在正式版中領取特典：瑪莉貝兒的外觀裝備。

▶率先啟程體驗版的遊玩特典

假期連衣裙（瑪莉貝兒的外觀裝備）

(來源：SQUARE ENIX官方提供)

「率先啟程體驗版」由此下載※預計於 1 月 7 日（三）0:00（UTC+8）後依序開放

※台灣 eshop 商品頁面請直接在遊戲主機確認。

※遊玩正式版的遊戲主機或電腦中，

必須擁有在同一帳號下創建的《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》率先啟程體驗版的保存資料，才能將保存資料繼承至正式版。

※角色的等級、職業階級和可持有的金錢數量皆設有上限。

※在率先啟程體驗版中，無法領取各類特典。

※遊玩正式版的遊戲主機或電腦中，必須擁有在同一帳號下創建的《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》率先啟程體驗版的保存資料，才能在正式版中領取「率先啟程體驗版特典」。

※「率先啟程體驗版特典」可從正式版遊戲內選單畫面的「領取禮物」項目中領取。

《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》公開開場動畫！

在「率先啟程體驗版」開放下載前，公開開場動畫。本影片以故事中的關鍵要素「石板」為起點，呈現了即將展開的豐富多彩的冒險舞台。歡迎透過影片欣賞《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》獨一無二的少年們的大冒險。

以上內容為廠商提供資料原文