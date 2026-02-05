《勇者鬥惡龍7重製版》正式發售，同步公開最新宣傳影片與製作人訪談

SQUARE ENIX 宣布，《勇者鬥惡龍VII Reimagined》已於今（5）日正式發售。本作支援 Nintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S 及 PC（Steam、Microsoft Store）等多平台，Steam 版本預計將於 2月6日 上架，各平台實際開放時間可能因地區而略有不同。

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

發售【最新影片】同步公開 ！

從世上唯一的島嶼開始的冒險，一路經歷奇異的際遇和離別，逐漸揭開世界真正的樣貌。親自拓展世界舞台體驗《勇者鬥惡龍 VII》獨一無二的故事。

《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》發售宣傳影片

拓展自身的世界｜《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》Full Version

一切都煥然一新｜《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》Full Version

「INSIDE SQUARE ENIX」 堀井 雄二×北瀬 佳範 特別對談現已公開

SQUARE ENIX 官方為慶祝《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE》Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S 版以及《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》發售，公開了堀井雄二與北瀬佳範的對談採訪，互相述說開發重製作品時的想法。（支援中文 CC 字幕）

《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》宣傳影片確定在台北新光三越播放！

配合遊戲上市，官方最新的發售宣傳影片也將於 2 月 5 日至 28 日期間，在台北信義新光三越 A8 館進行線下播放，不過播放時段還未確定。