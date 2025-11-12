Yahoo奇摩遊戲編輯部

《勇者鬥惡龍7重製版》2月5日正式發售，公開宣傳影片與重構追加新劇情

SQUARE ENIX CO., LTD宣布，預計於2026年2月5日（四）發售的《勇者鬥惡龍VII Reimagined》（支援平台：Nintendo Switch 2╱Nintendo Switch╱PlayStation5╱Xbox Series X|S╱Steam╱Microsoft Store on Windows）現已公開續報宣傳影片 。※Steam版預計於2026年2月6日（五）發售。

（來源：SQUARE ENIX官方提供）
（來源：SQUARE ENIX官方提供）
蒐集石板並拼湊完整，開拓世界吧！

在將於2026年2月5日（四）全球同步發售的《勇者鬥惡龍VII Reimagined》中，只要蒐集拼圖般的「石板碎片」， 修復損壞的石板就能前往新地點展開冒險。只要解決在目的地發生的問題，該地點就會出現在主角們的世界，增加 更多可探索的地點。找出散落於各地的「石板碎片」，不斷擴展世界吧！

主角們居住的島上的神殿有著多個底座。將「石板碎片」嵌進顏色相同的底座吧。（來源：SQUARE ENIX官方提供）
主角們居住的島上的神殿有著多個底座。將「石板碎片」嵌進顏色相同的底座吧。（來源：SQUARE ENIX官方提供）
每個石板都會到達不同的地方。而在抵達的地方，將會遇到各式各樣的事件。（來源：SQUARE ENIX官方提供）
每個石板都會到達不同的地方。而在抵達的地方，將會遇到各式各樣的事件。（來源：SQUARE ENIX官方提供）
在神秘神殿底座之間遇見的不明妖精。她宣稱自己的職責是引領被選中的人前往新世界。（來源：SQUARE ENIX官方提供）
在神秘神殿底座之間遇見的不明妖精。她宣稱自己的職責是引領被選中的人前往新世界。（來源：SQUARE ENIX官方提供）
「石板碎片」不僅可以從城鎮、迷宮中找到，在打敗強敵時也有可能取得。（來源：SQUARE ENIX官方提供）
「石板碎片」不僅可以從城鎮、迷宮中找到，在打敗強敵時也有可能取得。（來源：SQUARE ENIX官方提供）
（來源：SQUARE ENIX官方提供）
（來源：SQUARE ENIX官方提供）
解決目的地的問題，主角們的世界也會受到影響，產生異變。居然出現了新的島嶼！？（來源：SQUARE ENIX官方提供）
解決目的地的問題，主角們的世界也會受到影響，產生異變。居然出現了新的島嶼！？（來源：SQUARE ENIX官方提供）

能與長大後的基法重逢的新劇情登場！！

本作保留原作的核心部分，並重新構築（Reimagined）遊戲節奏和角色等各種部分。

經由重新構築追加的新劇情中，還有與長大的基法重逢，共同戰鬥的劇情！

持續冒險之旅的主角在過去的拉古拉茲地區遇見的是……年紀增長的主角摯友──基法！？（來源：SQUARE ENIX官方提供）
持續冒險之旅的主角在過去的拉古拉茲地區遇見的是……年紀增長的主角摯友──基法！？（來源：SQUARE ENIX官方提供）
（來源：SQUARE ENIX官方提供）
（來源：SQUARE ENIX官方提供）
為了解決他的煩惱，潛入夜晚的拉古拉茲城。避免被士兵察覺，悄悄行動吧。（來源：SQUARE ENIX官方提供）
為了解決他的煩惱，潛入夜晚的拉古拉茲城。避免被士兵察覺，悄悄行動吧。（來源：SQUARE ENIX官方提供）
在戰鬥中，變強的基法將會用強大的特技和道具輔助主角。而且似乎在拉古拉茲地區以外的地方也有與他一同戰鬥的機會……？（來源：SQUARE ENIX官方提供）
在戰鬥中，變強的基法將會用強大的特技和道具輔助主角。而且似乎在拉古拉茲地區以外的地方也有與他一同戰鬥的機會……？（來源：SQUARE ENIX官方提供）

