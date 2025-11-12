《勇者鬥惡龍7重製版》2月5日正式發售，公開宣傳影片與重構追加新劇情

SQUARE ENIX CO., LTD宣布，預計於2026年2月5日（四）發售的《勇者鬥惡龍VII Reimagined》（支援平台：Nintendo Switch 2╱Nintendo Switch╱PlayStation5╱Xbox Series X|S╱Steam╱Microsoft Store on Windows）現已公開續報宣傳影片 。※Steam版預計於2026年2月6日（五）發售。

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

廣告 廣告

蒐集石板並拼湊完整，開拓世界吧！

在將於2026年2月5日（四）全球同步發售的《勇者鬥惡龍VII Reimagined》中，只要蒐集拼圖般的「石板碎片」， 修復損壞的石板就能前往新地點展開冒險。只要解決在目的地發生的問題，該地點就會出現在主角們的世界，增加 更多可探索的地點。找出散落於各地的「石板碎片」，不斷擴展世界吧！

主角們居住的島上的神殿有著多個底座。將「石板碎片」嵌進顏色相同的底座吧。（來源：SQUARE ENIX官方提供）

每個石板都會到達不同的地方。而在抵達的地方，將會遇到各式各樣的事件。（來源：SQUARE ENIX官方提供）

在神秘神殿底座之間遇見的不明妖精。她宣稱自己的職責是引領被選中的人前往新世界。（來源：SQUARE ENIX官方提供）

「石板碎片」不僅可以從城鎮、迷宮中找到，在打敗強敵時也有可能取得。（來源：SQUARE ENIX官方提供）

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

解決目的地的問題，主角們的世界也會受到影響，產生異變。居然出現了新的島嶼！？（來源：SQUARE ENIX官方提供）

能與長大後的基法重逢的新劇情登場！！

本作保留原作的核心部分，並重新構築（Reimagined）遊戲節奏和角色等各種部分。

經由重新構築追加的新劇情中，還有與長大的基法重逢，共同戰鬥的劇情！

持續冒險之旅的主角在過去的拉古拉茲地區遇見的是……年紀增長的主角摯友──基法！？（來源：SQUARE ENIX官方提供）

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

為了解決他的煩惱，潛入夜晚的拉古拉茲城。避免被士兵察覺，悄悄行動吧。（來源：SQUARE ENIX官方提供）

在戰鬥中，變強的基法將會用強大的特技和道具輔助主角。而且似乎在拉古拉茲地區以外的地方也有與他一同戰鬥的機會……？（來源：SQUARE ENIX官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文