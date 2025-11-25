《動物方城市２》居民擴增「一個鏡頭5萬隻動物」 關繼威使壞打破刻板印象

《動物方城市2》歷經九年，終於要在觀眾面前亮相。（圖／迪士尼）

動畫電影《動物方城市》推出後大受歡迎，睽違九年，這次在《動物方城市２》中多了很多讓人耳目一新的角色，這次光是有台詞的動物演員至少多達70位，其中一個鏡頭更是同時在銀幕上出現了5萬隻動物，聯合導演拜倫霍華德拍胸脯保證：「這絕對是迪士尼動畫史上規模最大的電影！」

其中最受矚目的新角色是首次在方城市裡出現的毒蛇。毒蛇「蓋瑞」為此次大反派。蓋瑞不僅是撼動方城市的存在，其配音人也絕對萬中選一。導演傑瑞布希表示，某次深夜看了關繼威的脫口秀，就決定要找他為毒蛇蓋瑞配音，動畫師亞當葛林透露，當時傑瑞布希請動畫組用關繼威的聲音搭配毒蛇的畫面看看是什麼感覺？「這個片段出來後，整個房間的氣氛都瘋狂了」！後來關繼威前往工作室錄音，「他非常興奮，並說很榮幸加入這個大家庭，他非常謙虛，與他合作非常愉快」。

關繼威本人試圖藉著毒蛇蓋瑞的角色，引導觀眾打破各種刻板印象和偏見，他說：「雖然這個角色一開始聲名狼籍，所以大家都怕他，但一旦我們真正了解他，就會發現他其實是有點傻氣、心地善良的『蛇』！」

導演傑瑞布希認為：「這座動物方城市對我而言真的是歡樂的所在，它首先是娛樂，但也反映人性。我們故事的核心是茱蒂與尼克的關係，但他們並非孤身冒險，故事的謎題在於，為什麼這毒蛇會來到動物方城市？又為什麼在過去一個世紀裡，城市中沒有出現過任何蛇類？」答案有待觀眾進電影院裡探索！