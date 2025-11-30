《動物方城市2》上映首週拼破億！「破除族群差異」必看電影30大金句總整理！

【文 / 雀雀】萬眾矚目的迪士尼巔峰電影IP《動物方城市》續集《動物方城市2》已在本週末登台，上映後以一天平均1500萬~3000萬的票房累積速度在拼上映首週破億成績，電影除了以繽紛風格帶出「整座城市就是觀眾的動物園」之外，所有氣候區動物集結並合作辦案的情節既歡樂、幽默也感人。本文整理《動物方城市2》電影台詞金句，可讓想衝戲院的影迷透過這些對話來未看先猜故事劇情，看過續集的觀眾朋友也能一起來回味與複習。

紅髮艾德、布雷克斯萊金除了創作主題曲，也在片中替一對綿羊配音，看看觀眾能不能認出誰是誰。（迪士尼提供）

搭檔重要原則： 計較對錯，不如裝糊塗。

我們今天有一組「新」的不搭檔！

兔子警官哈茱蒂（右）與狡猾狐狸胡尼克這對歡喜冤家再度於《動物方城市2》搭檔。（迪士尼提供）

不是每個案子都能拯救世界。

「只要被困在這裡，我們就沒有機會好好去表現！」

『也許我們不需要向任何人證明我們的本事？』

根據統計，駕駛人最討厭的動物就是蛇，因此《動物方城市2》刻意介紹新角色毒蛇蓋瑞出場，希望能打破大眾對蛇的刻板印象。（迪士尼提供）

兩人能跳舞、三人能成虎，四人能夠破門而入！

有沒有發現這時候，有個出身社會底層的搭檔很划算？

《動物方城市2》迪士尼影業提供

正義絕對不會逃跑！

「如果沒人站出來捍衛正義，世界不會變得更好！」

『世界就是這樣。而且沒有我們，世界也不會不同。』

《動物方城市2》迪士尼影業提供

你說正義已死？我反對！

你想當英雄？還是只會演英雄？

《動物方城市2》迪士尼影業提供

馬立夯：「不是有『法律』這種東西嗎？」

「 一起變成更好的動物吧！ 」馬立夯

《動物方城市2》迪士尼影業提供

這世界從來不只靠一己之力運作的

大家都知道「我很好」是一句求救訊號！

《動物方城市2》迪士尼影業提供

只要努力，就能磨合良好！

「你們救過動物方城市，或許能再救一次？到時候，或許大家會發現，我們沒有那麼不同。」

《動物方城市2》除了老班底「哈茱蒂」與「狐狸尼克」，也加入了全新角色「毒蛇蓋瑞」。（圖／迪士尼提供）

我喜歡為各種狀況做好準備！

「我們的狂野無法被馴服！」志羚姊姊

拉丁天后夏奇拉除了獻聲流行天后「志羚姐姐」，也替電影帶來全新單曲〈Zoo〉。（迪士尼提供）

畢竟我童年受過創傷，所以行為上會有防衛機制。

悶頭暴衝是不行的，重點是要有鬆弛感！

《動物方城市2》官方海報。（迪士尼提供）

「你可以跟你家人不一樣。」

『我不想要不一樣！』

哈狐雙雄不會半途而廢！

《動物方城市2》迪士尼影業提供

「我們永遠比你高尚，不論你們做什麼都沒有用也不重要！」

『但對他而言很重要！』

這世界的責任從來不該落在單一動物身上，所以我們前輩才會創造動方，希望大家可以互相幫忙。

《動物方城市2》迪士尼影業提供

有時候我們只會注意到彼此之間有著小小的不同，但如果好相相處，或許我們在相處過程中確實會發現彼此的差異和不同，可是後來你就會發現，這些差異根本沒影響，甚至在認識彼此特別之處的過程中，會讓我們變得更堅強。

「有沒有發現這時候，有個出身自社會底層的搭檔很划算？」

《動物方城市2》海報（迪士尼提供）

