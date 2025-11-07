《動物方城市2》中文預告三天急撤片！尼克換配音掀爭議 迪士尼三天內重發影片止火

《動物方城市2》11/26上映(圖：迪士尼影業)

《動物方城市2》上映前夕意外掀起「配音風暴」。迪士尼於 11 月 3 日釋出中文版預告後，粉絲聽見狐狸尼克的聲音與剪影疑似更換為藝人配音，留言區瞬間炸鍋：「王辰驊老師的聲音超貼尼克耶～」、「請問第一集的尼克輸在哪！」成為社群熱議焦點。

面對爭議，迪士尼官方在三天後火速撤下舊版預告，並於 11 月 6 日夜間重發新版音檔，同時在貼文中向「曾為《動物方城市》貢獻聲音的團隊夥伴」表達感謝。

不過新版預告上線後，雖然有粉絲激動留言「歡迎尼克回來～」，也有人懷疑「究竟是換回來了，還是感謝辰驊老師幫忙宣傳？」討論仍持續延燒。

社群輿論延燒：多數粉絲護航原配音，盼尊重專業

官方 Threads 與 Facebook 貼文底下，留言幾乎一面倒挺原版中文配音。王辰驊老師不僅是配音員，更是當代京劇劇團「栢優座」的副團長，許多粉絲直言：「台灣到底什麼時候可以尊重配音產業」、「聽完原版完全無法接受新配音，專業的事請交給專業的人」，也有人感嘆：「為什麼都 2025 年了，還會發生續集用藝人取代專業配音員這種事？」

廣告 廣告

不少網友認為，王辰驊的聲線兼具狐狸尼克的油條與溫柔，「那份狡黠的魅力，是多年配音經驗的積累」，不是短期合作能複製的化學反應。不過，在 PTT movie 板上也有少數網友持不同意見，有人舉例：「我反而喜歡藝人配音，更有特色，像王偉忠配《怪獸電力公司》或《功夫熊貓》都不錯。」

雖然意見分歧，但從整體社群回響可見，主流輿論仍集中在「支持原配、尊重專業」，不少人相信迪士尼這次「聽到了觀眾的聲音」。

韓璟點出台灣配音產業「結構性問題」：續集換人其實不是第一次

這場「配音之亂」讓韓璟於 Threads 分享舊文，回顧過去知名動畫改編劇場版時也曾出現「原配音員被換角」事件，進一步剖析台灣影視圈與配音產業的結構問題。該篇貼文短短一天內就累積上千個讚、超過百則轉分享，引發更多從業人員與觀眾的討論。

有待過業界的網友在留言區揭露，「每次電影續集出來，幾乎都被當成全新專案處理，從代理公司窗口、主管、到錄音室領班都可能換人，於是有了新的想法與碰撞，再加上宣傳策略、價碼談判、人員編排等因素疊加，就容易造成配音員被更替的結果。」也有人指出，日本動畫偶爾也會遇到續集更換聲優的情況，「但從專業聲優換成藝人，幾乎是前所未聞🫣」，再度凸顯出觀眾對這次事件的敏感度與失落感。

迪士尼加碼行銷火力 線上線下齊發「迎接動物回城」

《動物方城市2》動物身份鑑定

雖然《動物方城市2》因配音爭議意外登上話題高峰，但從宣傳規模來看，迪士尼對這部續集可說是火力全開、全面動員。官方同步推出互動網站「動物心理測驗」，讓粉絲透過趣味題目測出自己的「動物性格」，不少網友也在社群分享測驗結果，掀起「你是哪個角色？」接力風潮。

為迎接年底聖誕檔期，迪士尼更在台北捷運中山站打造期間限定的《動物方城市2》聖誕樹裝置，結合角色立牌與霓虹光影，成為市區熱門打卡點。同時，品牌也聯手中華航空推出主題彩繪機，以尼克與茱蒂為主視覺，象徵這對拍檔「再次起飛」的冒險旅程，將宣傳從地面一路延伸至天空。

從線上互動、城市打卡到跨國聯名，迪士尼顯然對這次續集寄予厚望。外界預估，《動物方城市2》有望成為年底最受矚目的動畫大片之一，甚至重現前作全球票房突破十億美元的氣勢。

《動物方城市2》11 月 26 日全台上映 粉絲期待「回城的那一刻」

《動物方城市2》將於 11 月 26 日在台上映，影片中，茱蒂與尼克再度聯手偵破全新案件，節奏明快、笑點滿滿，也延續了首集對社會議題的幽默隱喻。經歷了「配音風暴」與連番討論後，這場續集回歸不僅是一場動畫冒險，更像是一場關於「聲音與專業被看見」的集體對話。隨著宣傳熱潮持續升溫，《動物方城市2》或許將再次證明：在這座萬物共存的城市裡，每一個聲音都值得被聽見。