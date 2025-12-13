《動物方城市2》全球票房破10億美元破影史紀錄 全台週末邁向4億

迪士尼動畫續集電影《動物方城市2》在上映僅17天後，全球票房即將衝破10億美元，成為有史以來最快達到這個重要里程碑的PG級電影（類似台灣保護級）。

截至目前，《動物方城市2》已累積9.861億美元的票房，預計將於當地時間週五正式突破10億美元大關。

該片是今年第三部加入「10億俱樂部」的電影，前兩部是迪士尼的《星際寶貝》（10.3億美元）和中國動畫鉅製《哪吒2》。《動物方城市2》將成為史上第14部票房超過10億美元的動畫電影（其中11部來自迪士尼）。

《動物方城市2》在感恩節前上映後，立即引發了票房狂潮。北美首映週末（五天假期）票房高達1.58億美元，創下了動畫電影史上最佳開局紀錄，同時也是影史第二大感恩節首映。

全球首映週末票房達5.59億美元，成為影史第四大全球首映（僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》和《蜘蛛人：無家日》）。

該片在中國市場表現極為亮眼，目前已累積4.3億美元票房，成為中國影史第二大非本土發行電影（僅次於漫威史詩《復仇者聯盟：終局之戰》的6.32億美元）。第一集《動物方城市》在中國就非常受歡迎，而上海迪士尼樂園「動物方城市主題園區」的開放更進一步推升了其人氣。

《動物方城市2》之所以獲得絕佳的影評和良好的口碑，被歸因是滿足了市場對家庭娛樂的壓抑需求。市場上自八月《壞蛋聯盟2》之後，就缺乏兒童取向的電影。電影截至週四，全台票房已突破3.76億元台幣，即將突破4億元台幣。

《動物方城市2》全球票房突破10億美金，成績驚人。（圖／迪士尼）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導