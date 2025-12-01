《動物方城市2》台灣上映五天票房累積約1.47億台幣！「破除族群差異」必看電影30大金句總整理！大家都知道「我很好」是一句求救訊號！
【文 / 雀雀】萬眾矚目的迪士尼巔峰電影IP《動物方城市》續集《動物方城市2》已在11/26登台，上映後以一天平均1500萬~3000萬的票房累積速度衝刺，台灣上映五天票房累積約1.47億台幣，電影除了以繽紛風格帶出「整座城市就是觀眾的動物園」之外，所有氣候區動物集結並合作辦案的情節既歡樂、幽默也感人。本文整理《動物方城市2》電影台詞金句，可讓想衝戲院的影迷透過這些對話來未看先猜故事劇情，看過續集的觀眾朋友也能一起來回味與複習。
🍿《動物方城市2》
上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭𝟭 月 𝟮6日（三）
片長：1 時 48 分
分級：普通級
語言版本：英語版、國語版
搭檔重要原則： 計較對錯，不如裝糊塗。
我們今天有一組「新」的不搭檔！
不是每個案子都能拯救世界。
「只要被困在這裡，我們就沒有機會好好去表現！」
『也許我們不需要向任何人證明我們的本事？』
兩人能跳舞、三人能成虎，四人能夠破門而入！
有沒有發現這時候，有個出身社會底層的搭檔很划算？
正義絕對不會逃跑！
「如果沒人站出來捍衛正義，世界不會變得更好！」
『世界就是這樣。而且沒有我們，世界也不會不同。』
你說正義已死？我反對！
你想當英雄？還是只會演英雄？
馬立夯：「不是有『法律』這種東西嗎？」
「 一起變成更好的動物吧！ 」馬立夯
這世界從來不只靠一己之力運作的
大家都知道「我很好」是一句求救訊號！
只要努力，就能磨合良好！
「你們救過動物方城市，或許能再救一次？到時候，或許大家會發現，我們沒有那麼不同。」
我喜歡為各種狀況做好準備！
「我們的狂野無法被馴服！」志羚姊姊
畢竟我童年受過創傷，所以行為上會有防衛機制。
悶頭暴衝是不行的，重點是要有鬆弛感！
「你可以跟你家人不一樣。」
『我不想要不一樣！』
哈狐雙雄不會半途而廢！
「我們永遠比你高尚，不論你們做什麼都沒有用也不重要！」
『但對他而言很重要！』
這世界的責任從來不該落在單一動物身上，所以我們前輩才會創造動方，希望大家可以互相幫忙。
有時候我們只會注意到彼此之間有著小小的不同，但如果好相相處，或許我們在相處過程中確實會發現彼此的差異和不同，可是後來你就會發現，這些差異根本沒影響，甚至在認識彼此特別之處的過程中，會讓我們變得更堅強。
「有沒有發現這時候，有個出身自社會底層的搭檔很划算？」
