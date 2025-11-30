《動物方城市2》台灣上映首週拼破億！「破除族群差異」必看電影30大金句總整理！大家都知道「我很好」是一句求救訊號！
【文 / 雀雀】萬眾矚目的迪士尼巔峰電影IP《動物方城市》續集《動物方城市2》已在本週末登台，上映後以一天平均1500萬~3000萬的票房累積速度在拼上映首週破億成績，電影除了以繽紛風格帶出「整座城市就是觀眾的動物園」之外，所有氣候區動物集結並合作辦案的情節既歡樂、幽默也感人。本文整理《動物方城市2》電影台詞金句，可讓想衝戲院的影迷透過這些對話來未看先猜故事劇情，看過續集的觀眾朋友也能一起來回味與複習。
🍿《動物方城市2》
上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭𝟭 月 𝟮6日（三）
片長：1 時 48 分
分級：普通級
語言版本：英語版、國語版
搭檔重要原則： 計較對錯，不如裝糊塗。
我們今天有一組「新」的不搭檔！
不是每個案子都能拯救世界。
「只要被困在這裡，我們就沒有機會好好去表現！」
『也許我們不需要向任何人證明我們的本事？』
兩人能跳舞、三人能成虎，四人能夠破門而入！
有沒有發現這時候，有個出身社會底層的搭檔很划算？
正義絕對不會逃跑！
「如果沒人站出來捍衛正義，世界不會變得更好！」
『世界就是這樣。而且沒有我們，世界也不會不同。』
你說正義已死？我反對！
你想當英雄？還是只會演英雄？
馬立夯：「不是有『法律』這種東西嗎？」
「 一起變成更好的動物吧！ 」馬立夯
這世界從來不只靠一己之力運作的
大家都知道「我很好」是一句求救訊號！
只要努力，就能磨合良好！
「你們救過動物方城市，或許能再救一次？到時候，或許大家會發現，我們沒有那麼不同。」
我喜歡為各種狀況做好準備！
「我們的狂野無法被馴服！」志羚姊姊
畢竟我童年受過創傷，所以行為上會有防衛機制。
悶頭暴衝是不行的，重點是要有鬆弛感！
「你可以跟你家人不一樣。」
『我不想要不一樣！』
哈狐雙雄不會半途而廢！
「我們永遠比你高尚，不論你們做什麼都沒有用也不重要！」
『但對他而言很重要！』
這世界的責任從來不該落在單一動物身上，所以我們前輩才會創造動方，希望大家可以互相幫忙。
有時候我們只會注意到彼此之間有著小小的不同，但如果好相相處，或許我們在相處過程中確實會發現彼此的差異和不同，可是後來你就會發現，這些差異根本沒影響，甚至在認識彼此特別之處的過程中，會讓我們變得更堅強。
「有沒有發現這時候，有個出身自社會底層的搭檔很划算？」
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
《動物方城市2》彩蛋致敬兩大經典恐怖片！導演險玩過頭「會流失年幼觀眾」
《動物方城市2》在全球上映後票房傳出佳績，預計五天北美票房將突破1.55億美元，電影暗藏的許多彩蛋更被影迷熱議，不只有皮克斯經典動畫，還能看到兩大經典恐怖片的影子。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
布魯斯威利罹患失智症公開身後事規劃 妻子宣布將「捐出腦」貢獻醫學研究
70歲的好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）3年前確認罹患「額顳葉型失智症」（神經退化性疾病），甚至罹患「失語症」，已宣布息影由家人陪伴照顧。他的妻子艾瑪合明（Emma Heming Willis）近日在書中透露布魯斯威利身後規劃以及近況。鏡報 ・ 2 小時前
大多玩家只將《數碼寶貝物語 時空異客》當一輪神作？上市一個月後最高玩家同上數大跌超過90%！
萬代南夢宮旗下的《數碼寶貝物語 時空異客》上月推出之後迅速獲得了「極度好評」評價，在 Steam 上也創下超過 8.4 萬人同時在線的紀錄。不過，在 10 月份掀起玩家之間的風潮之後，進入 11 月以來 Steam 的玩家同上卻光速下跌，直到現在同上玩家峰值已經只剩下最高 7500 人左右了，下跌幅度突破 90 %，顯見絕大多數玩家只將《數碼寶貝物語 時空異客》當成一輪神作。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
廟會拜三牲有"鱷魚"! 特大號魚肉引民眾圍觀
南部中心／洪明生、蘇晟維 屏東報導廟會拜三牲雞豬魚，大家習以為常，不過29日屏東一場神明慶生的繞境廟會，現場拜的是一隻40台斤的鱷魚，這尾特大號的"魚"，果然吸引了不少參加民眾的目光，主家就說，這隻鱷魚是其他宮廟有人炮贊的，不過之後要怎麼處理這隻鱷魚，說打算找專業師傅來做三杯料理。29日屏東崁頂一場廟會，端出鱷魚來當供品，引起地方熱議。（圖／翻攝畫面）熱鬧的炮竹煙火，照亮夜空，還有各種官將首和陣頭的演出，場面十分盛大，29日晚間，屏東崁頂鄉一場神明誕辰的繞境活動，除了傳統廟會該有的都有了，祭品更是引起全場注目，人家三牲拜的是雞豬魚，只是主家擺出來的這魚，SIZE好像不太一樣，仔細一看竟然是一尾鱷魚，被綁在供桌旁邊，民眾看了直呼新奇，當地村民就說第一次看過，還說直呼「很神奇、很稀罕。」29日屏東崁頂一場廟會，端出鱷魚來當供品，引起地方熱議。（圖／民視新聞）因為如果的是拜大豬公，一頭恐怕就要破萬，但這隻鱷魚，重量只有大豬公的五分之一，要價卻是大豬公的兩倍，主家來解答，原來是有朋友贊助，讓這場廟會頓時澎湃了不少，廟會主家吳姓主委說，「彰化的宮廟單位慶贊送我們的，大家看到這隻也是都很驚訝，會叫認識的人來料理，人家都說三杯的比較好吃。」不過這麼大一尾"魚"，該怎麼料理，主家也是大傷腦筋，說之後應該還是得請專業的師傅來幫忙，還說三杯的最對味，不過這鱷魚祭品，果然成功幫廟會博得目光。原文出處：廟會拜三牲有「鱷魚」！ 特大號魚肉供品引民眾圍觀 更多民視新聞報導下週全台大降溫！東北季風南下 氣象署曝「這天」全台轉涼注意！「這地方」又驚傳非洲豬瘟 好市多親上火線回應了台北手搖店出事！他喝珍奶大力吸出「1整隻蟑螂」超噁畫面曝民視影音 ・ 4 小時前
14歲少女懷孕產子 疑親手勒斃「裝手提袋」藏屍
14歲少女懷孕產子 疑親手勒斃「裝手提袋」藏屍EBC東森新聞 ・ 6 小時前
2025年11月Yahoo戲劇影集排行榜Top10！HBO韓劇《親愛的x》、Disney+《操控遊戲》重口味！台劇首追Netflix《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》也必看！
2025年11月追劇排行榜名單熱騰騰出爐啦！金裕貞、金永大主演的HBO韓劇《親愛的x》演繹暗黑女明星與她的守護者故事好驚悚，暴衝上榜超帶感、池昌旭主演的 Disney+ 新戲《操控遊戲》重口味鋪陳逃獄復仇之旅！台劇首追新科金馬男配角獎演員得主曾敬驊在 Netflix 主演的《如果我不曾見過太陽》！愛奇藝《天地劍心》有成毅主演絕對是必看！一起來看本月必追熱榜好劇！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
想喝咖啡又怕失眠？ 醫：每天「最後一口」在這時間喝
台灣大街小巷就連便利商店都買得到咖啡，喝咖啡已經成為許多民眾的習慣了，有些人早上沒喝咖啡就無法開機，也有些人午餐後昏昏欲睡，不來一杯不行，但是喝咖啡容易導致失眠，醫師王思恒發文指出咖啡因提神效果極佳，但代價往往是犧牲睡眠，到底應該在幾點以前喝才對？還有另外一種飲料也可以代替咖啡。鏡報 ・ 1 天前
疑重心不穩！吊車墜海2人受困 業者卡駕駛艙身亡
台東成功漁港驚傳工安意外！30日中午，兩名工人駕駛吊車進行消波塊整治作業時，疑重心不穩導致翻車，駕駛被夾在艙內喪命。監視器畫面捕捉到吊車翻覆的驚悚瞬間，由於吊車重達數十噸，一般救援機具難以將受困駕駛救出。消防人員趕到現場搶救，成功救出胡姓員工，但鍾姓老闆不幸身亡。目前相關單位正調查釐清翻車原因，初步了解意外發生在測試重量的試重階段。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
邱議瑩民調衝到第一 李永萍樂見最好提名她：柯志恩會比較好選
昨（29）日出現一份2026高雄市長選舉最新民調，4位民進黨候選人均領先國民黨立委柯志恩，其中又以立委邱議瑩51.9%大幅領先柯志恩23.7%，領先幅度是4人之中最多。對此，前台北市副市長李永萍認為，有本事民進黨就提名邱議瑩，她很樂見，因為柯志恩這樣會比較好選。中天新聞網 ・ 1 小時前
賴清德：盼台灣以實力取得和平 一味接受侵略者主張不可能得到真正和平
總統賴清德今天出席今周刊「總統與青年論壇」，他與現場高中生對談時表示，台灣人民及國際社會都非常關注台海兩岸和平，目前台灣的兩岸和平政策是希望透過實力取得和平，因此需要提升國防預算、經濟韌性等，若沒有足夠力量捍衛國家利益，只是一味接受侵略者主張，不可能得到真正的和平。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
李帝勳太迷人！《模範計程車3》收視狂飆15.4%「登榜首」
韓國電視劇《模範計程車3》和《操控遊戲》正掀起收視熱潮，成為近期最受歡迎的話題作品。《模範計程車3》以李帝勳帥氣登場、冷靜面對挑釁並迅速伸張正義的橋段吸引觀眾，該劇目前創下15.4%的高收視率，不僅成為同時段收視冠軍，更登上11月所有頻道收視率榜首。而由池昌旭和都敬秀主演的《操控遊戲》則以緊張刺激的劇情讓觀眾欲罷不能，同樣在台灣和韓國的收視排行榜上表現亮眼。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
前間諜曝隱身機密！《猛毒》男星助吹哨者逃亡求生
前間諜曝隱身機密！《猛毒》男星助吹哨者逃亡求生EBC東森娛樂 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 2 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 4 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前