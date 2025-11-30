《動物方城市2》台灣上映首週拼破億！「破除族群差異」必看電影30大金句總整理！大家都知道「我很好」是一句求救訊號！

南部中心／洪明生、蘇晟維 屏東報導廟會拜三牲雞豬魚，大家習以為常，不過29日屏東一場神明慶生的繞境廟會，現場拜的是一隻40台斤的鱷魚，這尾特大號的"魚"，果然吸引了不少參加民眾的目光，主家就說，這隻鱷魚是其他宮廟有人炮贊的，不過之後要怎麼處理這隻鱷魚，說打算找專業師傅來做三杯料理。29日屏東崁頂一場廟會，端出鱷魚來當供品，引起地方熱議。（圖／翻攝畫面）熱鬧的炮竹煙火，照亮夜空，還有各種官將首和陣頭的演出，場面十分盛大，29日晚間，屏東崁頂鄉一場神明誕辰的繞境活動，除了傳統廟會該有的都有了，祭品更是引起全場注目，人家三牲拜的是雞豬魚，只是主家擺出來的這魚，SIZE好像不太一樣，仔細一看竟然是一尾鱷魚，被綁在供桌旁邊，民眾看了直呼新奇，當地村民就說第一次看過，還說直呼「很神奇、很稀罕。」29日屏東崁頂一場廟會，端出鱷魚來當供品，引起地方熱議。（圖／民視新聞）因為如果的是拜大豬公，一頭恐怕就要破萬，但這隻鱷魚，重量只有大豬公的五分之一，要價卻是大豬公的兩倍，主家來解答，原來是有朋友贊助，讓這場廟會頓時澎湃了不少，廟會主家吳姓主委說，「彰化的宮廟單位慶贊送我們的，大家看到這隻也是都很驚訝，會叫認識的人來料理，人家都說三杯的比較好吃。」不過這麼大一尾"魚"，該怎麼料理，主家也是大傷腦筋，說之後應該還是得請專業的師傅來幫忙，還說三杯的最對味，不過這鱷魚祭品，果然成功幫廟會博得目光。原文出處：廟會拜三牲有「鱷魚」！ 特大號魚肉供品引民眾圍觀 更多民視新聞報導下週全台大降溫！東北季風南下 氣象署曝「這天」全台轉涼注意！「這地方」又驚傳非洲豬瘟 好市多親上火線回應了台北手搖店出事！他喝珍奶大力吸出「1整隻蟑螂」超噁畫面曝

民視影音 ・ 4 小時前