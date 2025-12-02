《動物方城市2》尼克與茱蒂是朋友還是戀人？小說曝親密告白 導演鬆口「一定有人會失望」
動畫電影《動物方城市2》在全球開出驚人成績，首週在台灣就達到1.47億元的亮眼票房，全球上映五日更狂攬5.56億美元，穩坐全球開片票房第四，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》和《蜘蛛人：無家日》。在票房討論度居高不下的同時，電影的核心話題「狐狸尼克與兔子哈茱蒂」從歡喜冤家昇華為最佳拍檔後，兩人之間究竟是純粹的友誼？還是悄然萌芽的愛情？成為影迷最大的討論點之一。
電影細節與刪減片段：滿滿的暗示
電影中許多細節都讓觀眾不禁聯想尼克與茱蒂有超越友誼的情愫，例如假扮情侶、尼克對茱蒂開玩笑地說「妳知道妳愛我」，以及片尾兩人溫暖的擁抱。更有粉絲指出，在早期的刪減片段中，茱蒂的父母甚至曾直接問及尼克是否為她的男友，證實官方確實曾考慮過這條浪漫的支線。
然而，不少觀眾認為，將他們的關係定義為純粹的友情更具意義。由於故事核心是「同情共感」，是一個關於接納與欣賞、對抗社會偏見與歧視，證明即便天敵物種也能成為最好的朋友的故事。許多粉絲擔心，一旦他們的關係進展為愛情，可能會削弱這個核心的重要性，或落入「男女主角最終必須在一起」的俗套。
導演態度模糊：一定有人會失望
對於這場跨越物種的關係爭議，電影導演拜倫霍華德（Byron Howard）和瑞奇摩爾（Rich Moore）在多次受訪時都巧妙地保持了模糊的態度。早在2016年第一集上映時，瑞奇摩爾就對《EW》表示，他們對此尚未有明確答案，但承認無論是走向愛情還是保持友誼，都一定會有人感到失望。
續集時隔九年上映，男女主角配音明星吉妮佛古德溫（Ginnifer Goodwin）與傑森貝特曼（Jason Bateman）也對網友看法略有耳聞。古德溫對《Screen Rant》透露，其實這個現象還是她告訴貝特曼的，社群媒體上有大量迷因，許多粉絲的創作內容都將尼克塑造成「完美男友」，「這對搭檔的剪輯影片有著數百萬次的觀看量，甚至比我們的一些作品還要多」。貝特曼則坦言自己不知該如何看待尼克與茱蒂的配對現象，也好奇粉絲究竟關注這兩個角色的哪些點，甚至開玩笑地猜測尼克戴著一條鬆鬆垮垮的領帶「是否是一件好事」。
拜倫霍華德則認為，粉絲如此熱情投入的原因，是尼克和茱蒂之間擁有「真正獨特的」化學反應。他回顧第一集，兩位角色最初是「天敵」，但隨著故事發展，劇本巧妙地帶入了「絕佳夥伴電影」的核心公式，「（他們）是真正建立在對比之上，我們想確保抓住這點並讓他們持續成長。除了讓他們成為有趣的角色外，我們也為他們奠定了基礎。我相信這些角色是有靈魂的。他們帶著各自的經歷參與其中，並且將會遭遇障礙。我認為他們非常真實」。
儘管電影本質上是一部夥伴喜劇，但的確為尼克和茱蒂潛在的浪漫關係埋下了許多伏筆。除了他們之間充滿魅力的鬥嘴、茱蒂在結尾對尼克訴說內心話，一段刪減的分鏡場景更顯示茱蒂曾向家人介紹尼克，而她的家人們都誤以為尼克是她的男朋友。這些細節都為希望「狐兔戀」成真的粉絲們提供了足夠的想像空間。
小說版曝親密告白：你是我的家人
相較於電影的隱晦，《動物方城市2》的小說版則提供了更多「線索」。書中描寫了兩人在生命危急時，分享了親密的告白，顯示出他們早已超越一般友誼的親密程度。
尼克坦誠自己「情感上缺乏安全感」，並表示「我不在乎我們不同。我關心妳」、「妳是我生命中發生過最好的事情......世界上沒有任何人比妳對我更重要」。
茱蒂同樣毫不掩飾地暴露自己的脆弱，表示：「我對你的話這麼上心，因為你是我的生命中唯一一個相信我的人，甚至在我自己都不相信自己時也是如此」、「失去你的想法讓我害怕，因為......你是我的家人」。小說中的直白文字，讓這對搭檔的關係更傾向於某種深刻的羈絆，無論最終是愛情或家人，都已成為彼此不可或缺的生命中樞。
對於電影高度討論與受到熱烈歡迎，華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂表示：「非常高興《動物方城市2》在台灣獲得熱烈迴響，看著粉絲們打扮成茱蒂與尼克走進電影院，完美展現了觀眾與《動物方城市》的角色之間的強烈共鳴。《動物方城市2》提供了超越所有觀眾想像的沉浸式奇妙世界，鏡頭語言帶領所有粉絲深入前所未見的銀幕角落，展開一場無與倫比的旅程。但最重要的是，這部電影充滿了純粹而絕對的歡樂與感動。」
其他人也在看
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 57 分鐘前 ・ 15
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 12
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 9
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 31
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 62
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 65
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
柯震東穿黑衣出席婚宴被酸 許瑋甯發文挺「謝謝大家精心打扮」
與邱澤舉辦婚禮後，許瑋甯在最近發文中表示：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」字裡行間滿溢感謝，也清楚傳達夫妻倆對來賓的重視。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 1
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 7