《動物方城市2》尼克與茱蒂是朋友還是戀人？小說曝親密告白 導演鬆口「一定有人會失望」

《動物方城市2》中狐狸尼克與兔子哈茱蒂從歡喜冤家昇華為最佳拍檔。（圖／翻攝官方預告）

動畫電影《動物方城市2》在全球開出驚人成績，首週在台灣就達到1.47億元的亮眼票房，全球上映五日更狂攬5.56億美元，穩坐全球開片票房第四，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》和《蜘蛛人：無家日》。在票房討論度居高不下的同時，電影的核心話題「狐狸尼克與兔子哈茱蒂」從歡喜冤家昇華為最佳拍檔後，兩人之間究竟是純粹的友誼？還是悄然萌芽的愛情？成為影迷最大的討論點之一。

電影細節與刪減片段：滿滿的暗示

電影中許多細節都讓觀眾不禁聯想尼克與茱蒂有超越友誼的情愫，例如假扮情侶、尼克對茱蒂開玩笑地說「妳知道妳愛我」，以及片尾兩人溫暖的擁抱。更有粉絲指出，在早期的刪減片段中，茱蒂的父母甚至曾直接問及尼克是否為她的男友，證實官方確實曾考慮過這條浪漫的支線。

然而，不少觀眾認為，將他們的關係定義為純粹的友情更具意義。由於故事核心是「同情共感」，是一個關於接納與欣賞、對抗社會偏見與歧視，證明即便天敵物種也能成為最好的朋友的故事。許多粉絲擔心，一旦他們的關係進展為愛情，可能會削弱這個核心的重要性，或落入「男女主角最終必須在一起」的俗套。

導演態度模糊：一定有人會失望

對於這場跨越物種的關係爭議，電影導演拜倫霍華德（Byron Howard）和瑞奇摩爾（Rich Moore）在多次受訪時都巧妙地保持了模糊的態度。早在2016年第一集上映時，瑞奇摩爾就對《EW》表示，他們對此尚未有明確答案，但承認無論是走向愛情還是保持友誼，都一定會有人感到失望。

續集時隔九年上映，男女主角配音明星吉妮佛古德溫（Ginnifer Goodwin）與傑森貝特曼（Jason Bateman）也對網友看法略有耳聞。古德溫對《Screen Rant》透露，其實這個現象還是她告訴貝特曼的，社群媒體上有大量迷因，許多粉絲的創作內容都將尼克塑造成「完美男友」，「這對搭檔的剪輯影片有著數百萬次的觀看量，甚至比我們的一些作品還要多」。貝特曼則坦言自己不知該如何看待尼克與茱蒂的配對現象，也好奇粉絲究竟關注這兩個角色的哪些點，甚至開玩笑地猜測尼克戴著一條鬆鬆垮垮的領帶「是否是一件好事」。

《動物方城市2》配音演員關繼威、吉妮佛古德溫與傑森貝特曼一起出席倫敦首映。（圖／美聯社）

拜倫霍華德則認為，粉絲如此熱情投入的原因，是尼克和茱蒂之間擁有「真正獨特的」化學反應。他回顧第一集，兩位角色最初是「天敵」，但隨著故事發展，劇本巧妙地帶入了「絕佳夥伴電影」的核心公式，「（他們）是真正建立在對比之上，我們想確保抓住這點並讓他們持續成長。除了讓他們成為有趣的角色外，我們也為他們奠定了基礎。我相信這些角色是有靈魂的。他們帶著各自的經歷參與其中，並且將會遭遇障礙。我認為他們非常真實」。

儘管電影本質上是一部夥伴喜劇，但的確為尼克和茱蒂潛在的浪漫關係埋下了許多伏筆。除了他們之間充滿魅力的鬥嘴、茱蒂在結尾對尼克訴說內心話，一段刪減的分鏡場景更顯示茱蒂曾向家人介紹尼克，而她的家人們都誤以為尼克是她的男朋友。這些細節都為希望「狐兔戀」成真的粉絲們提供了足夠的想像空間。

小說版曝親密告白：你是我的家人

相較於電影的隱晦，《動物方城市2》的小說版則提供了更多「線索」。書中描寫了兩人在生命危急時，分享了親密的告白，顯示出他們早已超越一般友誼的親密程度。

尼克坦誠自己「情感上缺乏安全感」，並表示「我不在乎我們不同。我關心妳」、「妳是我生命中發生過最好的事情......世界上沒有任何人比妳對我更重要」。

茱蒂同樣毫不掩飾地暴露自己的脆弱，表示：「我對你的話這麼上心，因為你是我的生命中唯一一個相信我的人，甚至在我自己都不相信自己時也是如此」、「失去你的想法讓我害怕，因為......你是我的家人」。小說中的直白文字，讓這對搭檔的關係更傾向於某種深刻的羈絆，無論最終是愛情或家人，都已成為彼此不可或缺的生命中樞。

對於電影高度討論與受到熱烈歡迎，華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂表示：「非常高興《動物方城市2》在台灣獲得熱烈迴響，看著粉絲們打扮成茱蒂與尼克走進電影院，完美展現了觀眾與《動物方城市》的角色之間的強烈共鳴。《動物方城市2》提供了超越所有觀眾想像的沉浸式奇妙世界，鏡頭語言帶領所有粉絲深入前所未見的銀幕角落，展開一場無與倫比的旅程。但最重要的是，這部電影充滿了純粹而絕對的歡樂與感動。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導