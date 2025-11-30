《動物方城市2》彩蛋致敬兩大經典恐怖片！導演險玩過頭「會流失年幼觀眾」

《動物方城市2》。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》在全球上映後票房傳出佳績，預計五天北美票房將突破1.55億美元，電影暗藏的許多彩蛋更被影迷熱議，不只有皮克斯經典動畫，還能看到兩大經典恐怖片的影子。

以下有雷

《動物方城市2》描述尼克和茱蒂成為夥伴後的磨合。（圖／迪士尼提供）

片中除了皮克斯動畫《料理鼠王》的驚喜讓粉絲捧腹大笑，也明顯向《鬼店》和《沉默的羔羊》等經典恐怖片致敬。導演傑瑞布希（Jared Bush）和拜倫霍華德（Byron Howard）坦言，自己非常熱愛史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）的作品，《動物方城市2》讓他們有空間把這個想法具體化。

片中猞猁Pawbert跛著腳衝入迷宮，想搶先找到毒蛇蓋瑞的祖母家，以毀掉重要證據，這部分重現傑克尼克遜在《鬼店》的畫面。此次將猞猁家族設定為反派，導演傑瑞布希表示：「我們原本就有這個想法，所以設置一座宏偉的大宅以及後方的巨大迷宮，也就變得十分合理。」而《鬼店》這點子在非常早期的草稿裡就出現了。

《動物方城市2》猞猁Pawbert。（圖／迪士尼提供）

儘管團隊非常喜歡這個想法，但當時誰也沒想到動畫師和特效團隊要做出來會有多困難，不只要打造一座有數百萬片葉子的迷宮，還必須讓它覆蓋在雪中。導演傑瑞布希說：「我們甚至更進一步想說，與其讓尼克和茱蒂在迷宮裡奔跑，不如讓一台巨大的雪地車直接衝進去，把迷宮撞得稀巴爛。」這對視覺特效團隊帶來極大挑戰，「你不可能隨心所欲地摧毀任何東西，所有的破壞效果都必須融入設計中，還要計算出雪地車的精確行駛路徑。」

當尼克被關進監獄時，導演也沒有錯過向《沉默的羔羊》致敬的機會，前副市長楊咩咩被關在其中一個牢房裡，那場戲讓人聯想到安東尼霍普金斯飾演的漢尼拔。其實這段劇情原本長達四分鐘，一字一句重現了安東尼霍普金斯和茱蒂佛斯特片中第一次見面的場景，但後來他們意識到這樣太超過了，「這樣下去，我們的年幼觀眾會完全流失。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導