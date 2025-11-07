《動物方城市2》找來五月天獻唱「十年前就埋下緣分」

《動物方城市2》兔子警官哈茱蒂與狡猾狐狸胡尼克這對歡喜冤家再度搭檔。（圖／迪士尼）

動畫《動物方城市2》即將登場，今天宣布中文版主題曲將由五月天帶來他們的經典神曲〈派對動物〉，讓粉絲興奮不已。

《動物方城市》自2016年上映以來，一直是迪士尼最受歡迎的動畫之一，不僅角色可愛、世界觀充滿想像力，還延伸出無數周邊商品和短片。而五月天作為華語樂壇最具代表性的搖滾天團，歌曲陪伴無數人走過青春，跨越世代、地域都能引起共鳴。

有趣的是，這次的合作其實早在近十年前就埋下緣分的種子。同樣是2016年，《動物方城市》風靡全球，而五月天也推出了〈派對動物〉。當時兩者在不同領域各自發光，如今再度相遇，讓粉絲直呼「命中註定的聯動」。

如今〈派對動物〉正式成為《動物方城市2》的中文主題曲，隨著電影同步登上大銀幕。歌裡那句「無論你是貓咪老虎，麻雀蝙蝠，都要驕傲，都要大步」正好呼應電影一貫的精神：每個角色、每個人都能勇敢做自己。

五月天也說：「〈派對動物〉能成為《動物方城市2》的主題曲，真的像命運安排的夢幻聯動。這首歌想傳達的，也是無論你是誰，都要為自己驕傲，勇敢往前走。」

五月天創作並演唱經典歌曲《派對動物》，當《動物方城市2》中文主題曲。（圖／迪士尼）

