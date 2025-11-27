《動物方城市2》登台大熱賣！5大看點帶你秒懂奧斯卡得獎片續集精華！

經典賣座動畫續集《動物方城市2》（迪士尼提供）

【文 / 黑色馬卡龍】《動物方城市2》上映後獲得社群上熱絡評價，此續集延續前作的繽紛風格，優異的視覺效果和角色設計把所有氣候區動物全部集結在一起，嘉年華般地為觀眾帶來歡樂觀影體驗、充滿了幽默與感人的情節，還將動物世界與現實社會的議題充分結合！本文整理《動物方城市2》5大看點，讓你秒懂奧斯卡得獎片續集的全部精華！

《動物方城市2》（迪士尼提供）

🍿《動物方城市2》

上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭𝟭 月 𝟮6日

片長：1 時 48 分

分級：普通級

兔子茱蒂與狐狸尼克回鍋《動物方城市2》。（圖／迪士尼影業提供）

《動物方城市2》看點1、適合全家觀賞的感恩/聖誕跨年檔首選電影！

無論是大人還是小孩，《動物方城市2》都提供了各種層次的觀賞價值：孩子能在快樂的敘事氛圍中享受電影帶來的冒險體驗和幽默劇情，大人則能從中反思、家庭人際價值、人生意義和社會問題，是一部超適合在感恩/聖誕跨年檔期期間，全家一起進戲院觀賞的首選電影！

紅髮艾德、布雷克斯萊金除了創作主題曲，也在片中替一對綿羊配音，看看觀眾能不能認出誰是誰。（迪士尼提供）

《動物方城市2》看點2、新案件詭譎難查，角色感情也更深化！

《動物方城市2》故事延續哈茱蒂和胡尼克組隊辦案模式，只是兩人現在變成在檯面上辦案，新案件來自於一違法運輸案，案件狀況峰迴路轉、詭譎難查，哈茱蒂直直衝、胡尼克在後面狂踩剎車！兩人之間的「不一樣」部分雖然更加顯化，但兩人之間的感情也更深化！歷經共同成長歷程，彼此更加信任、更願意互相支持，絕對繩讓觀眾能感受到情感上的共鳴。

「志羚姐姐」將會再度由拉丁天后夏奇拉獻聲。（迪士尼提供）

《動物方城市2》看點3、音樂與配樂帶來沈浸式歡樂觀影氛圍

音樂是本片的一大亮點：輕快的配樂與動感的音樂增強了整體氛圍，使得電影更加引人入勝！尤其只要當志羚姐姐（Gazelle，幕後聲優為夏奇拉）唱起來，現場絕對是最high！不論中文版英文版都聽得到她在第二集所唱的〈Zoo〉，她的片中明星形象象徵的是擁抱多元文化、社會包容性等議題。且音樂的搭配與故事情感的起伏非常契合，提升了觀眾感受故事時的沈浸式體驗。

《動物方城市2》（迪士尼提供）

《動物方城市2》看點4、視覺效果精緻再升級！

《動物方城市2》畫面依然延續了第一集的精美風格，動畫技術不斷升級，場景更加細緻，人物設計也更加豐富。例如兩人辦案最擅長的一招「變裝」是一定要，而且不只一次好好玩！不論是進出名流派對、無政府邊緣地帶，出現的各種動物角色其裝扮、表情和肢體動作都極具表現力，整體畫面視覺效果華麗，能讓觀眾眼睛一亮！

《動物方城市2》除了老班底「哈茱蒂」與「狐狸尼克」，也加入了全新角色「毒蛇蓋瑞」。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》看點5、影評與觀眾反響熱烈，可以放心買票進場觀賞！

除了技術與規格升級之外，續集的敘事節奏比首集更成熟，可以說是延續了前作的成功。不少影評指出，這部續集電影保留了大家喜愛第一集的所有優點，但更勇敢觸碰需要更被世人嚴肅看待的議題，卻用各式笑點來涵蓋了各種社會現象，以輕鬆姿態帶領觀眾思考當代問題，既傳達出包容和理解的正面價值觀，又是好看好笑好聽又好玩的一部迪士尼巔峰動畫，難怪一上映就獲得觀眾熱烈反響，可以放心買票進場觀賞！

《動物方城市2》（迪士尼提供）

《動物方城市2》現正在熱映中。

《動物方城市2》官方海報。（迪士尼提供）

