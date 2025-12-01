《動物方城市2》票房太狂！全球首周5.56億美元登頂動畫片冠軍

《動物方城市2》票房創佳績。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》上周在全球上映，票房相當驚人，北美適逢感恩節假期，五天票房達到1.56億美元；全球票房更創下5.56億美元，刷新創下多項紀錄。

本片全球首周票房5.56億美元，除了登上全球影史動畫開片票房冠軍；也是續集動畫電影最高的首周票房，超越《海洋奇緣2》的3.89億美元；榮登全球影史開片票房第四名，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《蜘蛛人：無家日》，這三部電影最終票房都突破19億美元，讓《動物方城市2》最終票房備受期待。

廣告 廣告

尤其中國大陸票房特別強勁，橫掃2.72億美元，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》，登上非本土電影第二高開片票房；尤其僅花五天就超過了首集在中國的總票房2.36億美元，成為中國影史非本土動畫片最高開片票房以及中國影史票房最高的非本土動畫電影。

《動物方城市2》票房和評價雙收。（圖／迪士尼提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導