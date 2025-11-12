《動物森友會》回來了！2026超大更新 Switch、Switch 2同步登場 老玩家嗨喊「島民證準備好了！」
曾在疫情期間風靡全球、掀起「人人一島」熱潮的任天堂人氣遊戲《集合啦！動物森友會》無預警宣布迎來 Ver.3.0大型更新！更新將於2026年1月15日上線，支援Switch與新主機Switch 2，全體玩家可免費下載。消息一出，網友瞬間湧入社群：「該回島除草了」、「貍克我回來了！」、「任天堂簡直不要太佛心」
免費3.0更新 為島嶼生活注入新活力
任天堂表示，3.0更新帶來多項全新遊玩內容與生活改進，讓回歸與新玩家都能體驗嶄新的島嶼生活。
碼頭新開「航平度假旅館」：
玩家需依訪客需求設計主題客房，完成任務可獲「旅館優惠券」至阿玉婆婆店換限定商品。使用amiibo還能邀請角色入住，並透過DIY製作島上特產，提升人氣與評價。
全新玩法「夢境島」登場：
玩家可從睡眠進入空白島嶼，自由使用所有物品裝飾場景，並能設定時間、天氣與地形。每位玩家最多創建三座夢境島，邀請多達12位好友線上協力改島。
網友興奮留言：「已經想好要開派對主題樂園了！」
生活系統全面升級：
更新也針對便利性進行大改。家中收納上限從5,000項提升至9,000項，連樹木、花草都能放倉庫。推出電源叔叔的「電源整理中心」服務，可自動整理海邊或整座島，讓改島族免於再次面對「爆掉的肝」。久違的「批量製作」功能也正式登場，一次能製作多個DIY物品。玩家笑說：「再也不用瘋狂敲桌子了！」、「土撥鼠電源大叔變成效率神器！」
此外，有眼尖的網友發現預告片中居然有島民穿著薩爾達傳說主角「林克」衣服的畫面以及放滿該作道具的房間畫面，代表本次更新也將有與《薩爾達傳說》的超強聯名！讓玩家們對更新內容又更期待，說不定還有更多沒有公布的驚喜內容！
Switch 2 專屬強化體驗
任天堂同步推出《動森：Switch 2強化版》，支援4K畫質與更細緻操作，右Joy-Con可像滑鼠般精準擺放。線上遊玩人數從8人擴增至12人，還支援外接攝影機，在連線時可看到好友表情，互動更生動。Switch 2版將獨立販售，現有玩家可透過「升級包」享部分更新功能。
島民回歸潮再起
消息公布後，《動森》討論區瞬間爆紅。玩家紛紛貼出塵封多年的島嶼照，留言：「島上雜草應該長成森林了」、「是時候回去看看西施惠了」。
雖然這幾年更新節奏放緩，但 Ver.3.0 的推出讓粉絲重燃熱情。無論你是新玩家還是老島主，都能在這次更新中找到懷舊與新鮮的雙重感動。
3.0免費更新將於2026年1月15日正式登場，Switch與Switch 2玩家可同步下載。
準備回島，打掃、種花、迎接新旅客吧！
