《動物森友會》更新「太寫實」？玩家吐槽：連遊戲裡都要面對觀光客入侵

任天堂於 1 月 14 日 為《集合啦！動物森友會》推出免費大型更新 Ver.3.0，其中新增的重點系統「度假飯店」意外在玩家之間掀起兩極化討論，原因在於，飯店的住宿客會每天造訪並在島上自由觀光，這項設計對部分玩家來說新鮮有趣，沒想到卻也讓另一群重視島嶼秩序與住民配置的玩家感到困擾？

日本人沒想到連玩遊戲都要被觀光客入侵（圖源：Nintendo）

《集合啦！動物森友會》自 2020 年於 Nintendo Switch 推出後，主打悠閒的無人島生活體驗，玩家可自行開發島嶼、打造景觀，並與喜愛的動物住民長期共處。此次 Ver.3.0 更新加入由 Kappei 一家經營的度假飯店，玩家可協助佈置客房、繳交 DIY 製作的「名產」，換取飯店點數，再到紀念品商店兌換特殊道具。

廣告 廣告

根據外媒報導，引發爭議的關鍵，在於飯店每天都會迎來不同住宿客，而且這些角色不只待在飯店房間，還會直接出現在島上四處走動。相較於原本的「露營地」系統僅偶爾出現訪客、且活動範圍受限，度假飯店的客人等於成為一種全新的「外來角色」。對於刻意蒐集特定動物種類、或追求島民風格一致性的玩家來說，這種「臨時旅客插隊」的感受，破壞了原本精心經營的島嶼氛圍，也因此出現要求限制客房數量、或讓住宿客不要離開飯店的聲音。

有趣的是，這股不滿情緒也催生出不少黑色幽默式的玩法。部分玩家乾脆在島上佈置「反對飯店」的抗議場景，彷彿住民集體抵制觀光開發；也有人坦言，因為住宿客多半是一次性角色，便對他們設下陷阱或惡作劇，形成所謂的「排外島嶼」。

這樣的行為與《動物森友會》一貫溫馨療癒的形象形成強烈反差，反而在社群上引發不少討論與笑聲表示相當硬派寫實：「這敘述怎麼越看越眼熟」、「根本日本現狀吧」、「日本人沒想到連遊戲都能有觀光公害」、「現實世界開始侵入遊戲了」、「老任真是貼心」、「連在遊戲中都要面對討厭的觀光客」。