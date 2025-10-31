《動物森友會》超佛3.0免費大更新！Switch 2版1月同步登場，內容一次看

《集合啦！動物森友會》由任天堂宣布將推出 Switch 2 版，以及 3.0 大型免費更新，兩者都會在 1 月 15 日登場，Switch 2 版本支援滑鼠操作，以及麥克風的擴音器道具使用、Switch 2 特有視訊遊玩與最大 12 人登島互動等，3.0 大更新則將有夢之島、渡假飯店以及大型重置中心功能，以及從任天堂主機到樂高、《薩爾達傳說》與《斯普拉遁》合作內容。

《集合啦！動物森友會》最新官方介紹影片，將推出 Switch 2 版本，遊戲將支援 4K 畫質，並能使用 Switch 2 滑鼠功能進行繪畫等功能，並可以在狸克商店購買擴音器，透過 Switch 2 麥克風功能呼喊居民的名字，就能聽到他們的回應。

《集合啦！動物森友會》Switch 2版支援滑鼠繪製（圖源：任天堂）

Switch 2 版本互相連線最多可支援 12 人同時登島遊玩，Switch 2 的遊戲聊天功能與視訊功能也可讓玩家的臉像出現在遊戲畫面內互動，若已擁有原版《集合啦！動物森友會》，只需購買 550 日圓進行升級就可擁有。

《集合啦！動物森友會》Switch 2版最大 12 人遊島與聊天（圖源：任天堂）

3.0 大更新將新增三項遊戲功能，資源重置中心、夢之島以及渡假飯店，首先資源重置中心由電源叔叔運作，將能將整個島，或者一個選擇區域的物品全數收納至玩家的收納品中，花、灌木與樹木等也將一併收納，並將最多可存放 5000 個物品的收納空間將再度擴增最大可提升至 9000 個。

《集合啦！動物森友會》電源叔叔能一次幫你把東西整理收納（圖源：任天堂）

夢之島則讓玩家建立最多 3 座夢境專用島嶼，可完全自由的修改島嶼地形與工程等，還包括控制時間與天氣，已取得的家具皆可自由擺設，也能邀請自己島上的居民出現在夢之島，啟用線上功能的話，玩家也能前往他人的夢之島共同建設，Switch 2 版本最多可支援 12 人同時參與。

夢之島大小、地形、裝飾物品都隨意自訂（圖源：任天堂）

「渡假飯店」功能則讓玩家協助河童「航平」一家經營飯店，透過任務完成房間擺設就能獲得飯店優惠券，優惠券可以購買限量紀念品或稀有物品，也能透過 amiibo 邀請喜愛的角色入住飯店，也能替展示在大廳的模特兒穿上自製服裝。

《集合啦！動物森友會》渡假飯店協助佈置獲得飯店優惠券（圖源：任天堂）

《集合啦！動物森友會》可真的遊玩的任天堂主機合作（圖源：任天堂）

本次的新合作物品能在狸克購物或渡假飯店紀念品商店取得，包括可以真的遊玩部分遊戲的任天堂主機合作、知名樂高 LEGO 造型家具擺設等。

《集合啦！動物森友會》樂高合作（圖源：任天堂）

《薩爾達傳說》合作還能透過掃描其系列的 amiibo 獲得盧比、心之器、林克、薩爾達服裝、「魔吉拉的面具」等物品，根據 amiibo 種類，「丘栗」或「米涅魯」會造訪玩家島嶼。

《集合啦！動物森友會》《薩爾達傳說》合作（圖源：任天堂）

掃描《斯普拉遁》amiibo 就能解鎖系列武器、家具、服飾等內容，並依據種類「渚」或「岬」會造訪島嶼。