《動物森友會》超佛3.0免費大更新！Switch 2版1月同步登場，內容一次看
《集合啦！動物森友會》由任天堂宣布將推出 Switch 2 版，以及 3.0 大型免費更新，兩者都會在 1 月 15 日登場，Switch 2 版本支援滑鼠操作，以及麥克風的擴音器道具使用、Switch 2 特有視訊遊玩與最大 12 人登島互動等，3.0 大更新則將有夢之島、渡假飯店以及大型重置中心功能，以及從任天堂主機到樂高、《薩爾達傳說》與《斯普拉遁》合作內容。
《集合啦！動物森友會》最新官方介紹影片，將推出 Switch 2 版本，遊戲將支援 4K 畫質，並能使用 Switch 2 滑鼠功能進行繪畫等功能，並可以在狸克商店購買擴音器，透過 Switch 2 麥克風功能呼喊居民的名字，就能聽到他們的回應。
Switch 2 版本互相連線最多可支援 12 人同時登島遊玩，Switch 2 的遊戲聊天功能與視訊功能也可讓玩家的臉像出現在遊戲畫面內互動，若已擁有原版《集合啦！動物森友會》，只需購買 550 日圓進行升級就可擁有。
3.0 大更新將新增三項遊戲功能，資源重置中心、夢之島以及渡假飯店，首先資源重置中心由電源叔叔運作，將能將整個島，或者一個選擇區域的物品全數收納至玩家的收納品中，花、灌木與樹木等也將一併收納，並將最多可存放 5000 個物品的收納空間將再度擴增最大可提升至 9000 個。
夢之島則讓玩家建立最多 3 座夢境專用島嶼，可完全自由的修改島嶼地形與工程等，還包括控制時間與天氣，已取得的家具皆可自由擺設，也能邀請自己島上的居民出現在夢之島，啟用線上功能的話，玩家也能前往他人的夢之島共同建設，Switch 2 版本最多可支援 12 人同時參與。
「渡假飯店」功能則讓玩家協助河童「航平」一家經營飯店，透過任務完成房間擺設就能獲得飯店優惠券，優惠券可以購買限量紀念品或稀有物品，也能透過 amiibo 邀請喜愛的角色入住飯店，也能替展示在大廳的模特兒穿上自製服裝。
本次的新合作物品能在狸克購物或渡假飯店紀念品商店取得，包括可以真的遊玩部分遊戲的任天堂主機合作、知名樂高 LEGO 造型家具擺設等。
《薩爾達傳說》合作還能透過掃描其系列的 amiibo 獲得盧比、心之器、林克、薩爾達服裝、「魔吉拉的面具」等物品，根據 amiibo 種類，「丘栗」或「米涅魯」會造訪玩家島嶼。
掃描《斯普拉遁》amiibo 就能解鎖系列武器、家具、服飾等內容，並依據種類「渚」或「岬」會造訪島嶼。
其他人也在看
「根本沒人告訴我！」小島秀夫談《駭客任務》遊戲開發邀約
前 Konami 高層在最近採訪中透露過，《駭客任務》（The Matrix）電影導演華卓斯基姐妹是小島秀夫的忠實粉絲，26 年前曾親自拜訪 Konami 想請對方開發遊戲版，但是被當時的 Konami 執行長拒絕。然而，事件主角小島秀夫卻在社群媒體上表示，自己對此事毫不知情，驚訝的說：「過去這26年來，都沒有人跟我說」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
《Pokemon TCG Pocket》有多神？首年就賺422億，超越《Pokemon GO》
《Pokemon TCG Pocket》在 10 月 30 日迎來上線一週年，官方釋出紀念曝光玩家數據，而雖然並沒有透露營收，但根據數據公司估算，《Pokemon TCG Pocket》在上線首年就賺了 13 億美元（約新台幣 422 億），超越《Pokemon GO》當年的數字。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
《幻獸帕魯》大勝利？任天堂「召喚戰鬥」專利遭日本駁回稱「缺創新性」
日本 PocketPair 開發的熱門遊戲《幻獸帕魯》，在 2024 年 9 月時遭到任天堂和寶可夢公司聯手提出專利侵權訴訟，引起整個產業熱議，至今雙方仍然在法院攻防當中。而讓人意外的是，最近日本特許廳（JPO）駁回了任天堂一項備受爭議的專利申請，描述「怪物捕捉、召喚戰鬥」的內容，被認為「缺乏創新」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
中國新3A動作冒險《長生：白夜無名》7分實機預告，架空明朝尋找長生不老
中國在《黑神話：悟空》之後許多同樣 3A 級動作冒險作品接連誕生，本次介紹的《長生：白夜無名》則由中國長生工作室 29 日在中國 Bilibili 等各大社群網站公開，一款流暢的架空明朝單機動作冒險新作，7 分鐘實機預告展現細緻景色、對敵人的流暢斬殺與 BOSS 戰刺激對刀等內容。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
年度黑馬《光與影：33號遠征隊》Steam限時下殺史低價！2025必玩神作
由 Sandfall Interactive 開發的《光與影：33號遠征隊》在今年 4 月發售後在全球爆紅，從故事劇情到玩法都深受玩家喜愛，更被不少人評為自己的「年度最佳遊戲」，在 Steam 也獲得壓倒性好評的成績，而如果還沒入手的人有福啦！今（31）日遊戲在 Steam 下殺史低價八折，只要 790 元就能入手這款神作。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
為何《FF7 Rebirth》堅持用「黃色油漆」引導？總監直言：這是絕對必要的！
《FF7》（Final Fantasy 7）重製版第二部作品《FF7 Rebirth》推出時，就因為爬牆提示「黃色油漆」，引起玩家關於「破壞沉浸感」的討論。而最近，《FF7 Rebirth》總監濱口直樹在訪談中強調了「黃色油漆」的必要性。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
48.5億美元市場爆發！澳洲超市三巨頭掀起「健康麵包戰」
撰文＝蘇楓雅 根據Statista的市調，澳洲2025年麵包市場的營收將達到48.5億美元，預計2025～2030年複合年均成長率為3.06%。近4年來，連鎖超市3霸王C食力 ・ 1 天前
我會照做喔! 中斷33年 川普宣佈恢復核實驗 才試射「末日武器」的俄國回應了…..
[Newtalk新聞] 美國總統川普 30 日於釜山川習會前，在社交媒體上宣佈，他已下令美軍立即重啟核子試驗。據俄羅斯《塔斯社》 ( TASS ) 報導，對於川普這一聲明，俄總統新聞秘書佩斯科夫回應稱，如果有任何國家放棄暫停核子試驗的承諾，俄羅斯將根據情況採取行動。 當被問及美國是否在川普發表聲明前通知過俄羅斯，佩斯科夫回答說：「沒有。」他表示：「美國是一個主權國家，有權自主決策。但我想提醒你們，俄羅斯總統普丁已多次聲明，如果有國家退出暫停核子試驗，那麼俄羅斯將根據情況採取相應的行動。」 俄羅斯總統普丁近期宣佈，蘇聯時期就開始研製的「末日武器」復活，「海燕」核動力巡航導彈的試射成功。(資料照片) 圖：翻攝自徐剛教授 近期，俄羅斯測試了有「末日武器」之稱的「海燕」核動力巡航導彈和「波賽頓」核動力無人潛航器等武器裝備。對此，佩斯科夫強調：「如果（川普）以某種方式稱海燕導彈測試是另一個國家進行的核子試驗，那絕不準確。所有國家都在推進其防禦系統的發展，但這不屬於核子試驗。」 佩斯科夫透露，俄羅斯和美國尚未就核裁軍問題進行專家談判，但這一議題已經提上議程。關於即將在明年 2 月到期的《新削減戰略新頭殼 ・ 1 小時前
「天價水果」再現西門町！韓國姊妹買「芒果＋釋迦」近千元，做１事反擊
日一對來自南韓的姊妹到台灣旅遊，在西門町購水果品嘗，只選購芒果與釋迦各一份，結帳時竟被收取新台幣830元造咖 ・ 1 小時前
味全龍感謝祭11/23大巨蛋登場 徐若熙林智勝等參與
（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職味全龍隊今天表示，將於11月23日在台北大巨蛋舉辦「味全龍2025年度感謝祭」，活動當天包括「龍之子」徐若熙、剛引退的「大師兄」林智勝，還有韓籍三本柱都會參與。中央社 ・ 1 小時前
Nothing Phone (3a) Lite 平價登場：簡化版透明設計和 Glyph 燈效
Nothing 主品牌旗下最平價的手機 Nothing Phone (3a) Lite 今日正式登場，它依舊有標誌性的透明設計和 Glyph 燈效，但兩者都經過了簡化以降低成本。Yahoo Tech ・ 1 天前
「柚子同學」高承睿遭桌協漏掉種子籤 緊急公告排名賽男子組重新抽籤
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導115年度桌球排名資格賽即將在11月4日至10日舉行，而抽籤作業原本已經在10月27日完成，但昨（29）日中華民國桌球協會卻發布...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《魔物獵人 崛起》賣得比新作《荒野》還好！過去3個月仍賣出25萬份
日本遊戲大廠 Capcom（卡普空）公開最新的財報，顯示公司營運狀況非常不錯，主要歸功於旗下多款遊戲的持續熱銷。其中，格鬥遊戲大作《快打旋風 6》上市以來穩定為公司帶來營收，包含 6 月推出的 Switch 2 版，全球銷量已經突破 500 萬份。雖然《魔物獵人》系列也大賣，但讓人意外的是，大賣的並非是最新作，而是前一款作品《魔物獵人 崛起》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
AirPods Pro 3開賣！官網驚喜上架 到貨時間曝光
Apple給的驚喜？蘋果在9月發表會上公告新品AirPods Pro 3，但未被列在首波販售名單，今（31）日有果粉驚喜發現，蘋果官網無預警出現販售頁面，售價7490元、下單後約需等待3到4週到貨。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前
財富自由！《新世紀福音戰士》作曲家靠版稅「每月入帳八位數」：嗨到想跳舞
以《新世紀福音戰士》配樂聞名全球的日本國寶級音樂大師鷺巢詩郎，最近在日本電視節目中，分享了他驚人的版稅收入，光是靠著過去創作的音樂，就能讓他每一個月左右，獲得破千萬日圓的豐厚版稅。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
hololive兔田佩克拉x京都念慈菴「護聲符」合作商品組公開，31日中午台日同步預購
由 CAPSULE 旗下團隊 Cmer 在 30 日公開，hololive 三期生兔田佩克拉x京都念慈菴合作商品組合「護聲符！Peko！」將在 31 日中午台日同步開放預購，商品包括三種組合包以及單樣購買種類商品，讓知名保養喉嚨聖品與你一起 Peko！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
日本新潟驚傳黑熊入侵公司倉庫！5員工及時逃脫未釀死傷
據《新潟放送》報導，根據警方表示，事件發生於31日上午10點過後，阿賀野市1間建設公司的員工向警方報案稱：「剛剛看到1頭體長約0.5公尺的黑熊，在公司附近徘徊，隨後闖進建築物內並閉鎖不出。」目擊地點位於阿賀野市新保區域，報案後警方立即趕抵現場，確認黑熊藏匿於該公司...CTWANT ・ 2 小時前
台中養豬場特約醫師抱屈「被開刀」等收罰單 中市府：還在調查
台中市梧棲一間養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，案場特約獸醫師紀姓獸醫師雖從頭到尾未到現場，卻遭約談且可能因違反獸醫師法遭開罰...聯合新聞網 ・ 2 小時前
巷弄裡的日式風格甜點！群島李季限定蛋糕與苦甜布丁，氛圍感滿分的老宅咖啡廳
「群島李季」這間讓我們一看就記得的店名，看著網路上工程師老闆出身的他說 『歡迎登島』就對這個名字印象深刻。他們最初是網路甜點工作室型態創立，在社群媒體上累積人氣與口碑，後來在柳川東路有了自己的店面。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
等了好幾天終於回家了！金毛與主人重逢「哭著咬衣袖」 感人畫面網讚：太有靈性了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導分離多日後重逢的那一刻，狗狗反應往往最惹人心疼。近日，有網友分享了一段影片，一隻金毛時隔多日在見到主人時「差點...FTNN新聞網 ・ 2 小時前