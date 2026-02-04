《動物迷城》3月登家機！主角聲優仲村宗悟現身台北電玩展：監獄題材不新，但「人性描寫」讓我很驚訝

由 Metal Head Games 開發，頗受好評的懸疑越獄 RPG《動物迷城》將在 3 月推出主機版，發行商雲豹娛樂趁著上週 2026 台北電玩展期間舉辦舞台活動宣傳，並邀請主角聲優「仲村宗悟」來台與玩家互動，並接受台灣媒體訪問聊聊本作亮點、配音幕後與這次來台灣的感想。

日文版主角由聲優仲村宗悟擔任配音（圖源：雲豹娛樂）

他表示自己初次看到本作設定時相當驚訝，雖然「監獄」題材本身稱不上新，但作品對監獄內人物狀態與人性互動的描寫很新鮮，讓整體故事與角色更有魅力。仲村指出，主角在設定上是正義感強烈的前任記者，卻必須在嚴酷的監獄環境中運用智慧與人脈達成目的，角色身上同時帶著「狐狸般的狡猾」，形成一種既講正義、又懂得周旋的矛盾感，這也是他認為最有趣的部分。

談到配音挑戰，仲村認為並沒有特別「難以駕馭」的段落，但角色在與不同對象互動時，必須依對方身分與局勢調整說話方式，讓主角顯得更有人味；而他最能共鳴的核心，是主角不向力量屈服的強烈正義感。

由於遊戲中主角需要與大量囚犯交流、套話並蒐集線索，仲村分享在詮釋時會抓住「表面正常對話、內心各懷鬼胎」的張力，尤其在與警察等人物對話時，會刻意營造對自己有利的語氣與節奏，以凸顯角色狡猾、善於斡旋的一面。他也提到，開發團隊對他的演出反應正面，而能順利把角色立體化，關鍵在於故事本身足夠紮實，讓表演有清楚依循的脈絡。

動物迷城在 Steam 上有著極度好評（圖源：雲豹娛樂）

而被問到不劇透前提下是否推薦玩家特別去交流哪位囚犯，仲村坦言很難點名，因為本作採雙主角設計，兩位主角彼此的觀點與互動本身就很值得看，同時玩家也會在探索過程中遇到各式各樣讓人中意或讓人討厭的角色，而這種喜惡交織的感受，反而貼近人性。至於配音時最有感的一段，仲村透露是某段「會面」劇情：主角在會面時遇上宿敵，因而展現出罕見的憤怒情緒，這也是他自認最賣力詮釋的場面之一。

來到台北電玩展現場，仲村直呼氣氛「最棒」，逛了一圈、試玩多款遊戲後甚至笑稱「簡直想住在這裡」。他也分享自己並非第一次來台灣，早在成為聲優之前就曾跟著父親的員工旅遊來過，這次算是睽違約 20 年再訪。仲村對台灣的印象是「熱氣十足」，同時意外發現不少人聽得懂日文、能立即回應他的發言，讓他感受到滿滿的熱情與支持。