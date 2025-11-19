《勝利女神：妮姬》三週年專訪，製作人鬆口「動畫化是我的夢想」

由 Shift Up 開發的手遊《勝利女神：妮姬》推出三週年，而協助遊戲的營運方 Level Infinite 製作人 Reed Lu 最近接受了日本媒體專訪，分享了 3 年來的營運心得與未來展望。當被問及粉絲們最關心的 IP 新展開時，Reed 製作人坦言，將《妮姬》改編成電視動畫是他個人的夢想。

動畫化或許未來有機會？（圖源：勝利女神:妮姬）

根據日本 ファミ通 訪問，Reed Lu 曾經在直播中提到過「全新的發展」，讓許多玩家猜測是不是《勝利女神：妮姬》終於要推出動畫了。但很可惜的是，Reed Lu 只是簡單回答：「關於這一點，這也是我的夢想」雖然話並沒有提到任何動畫化確認或是時間，但多少也在玩家社群中點燃了期待，希望有朝一日能在螢光幕上，以不同的形式體驗妮姬們的故事。

訪談中也公開了一些有趣的後台數據，像是過去 1 年內日本伺服器中最受玩家歡迎的卡池。榮登榜首的是「小美人魚」，緊追在後的則是「娜由塔」和「小紅帽：拉毗」，這三位角色的抽取率在所有妮姬中名列前茅。她們的成功遠遠超出了團隊的預期，尤其像 3 週年、夏日活動、兔女郎等重要節點推出的角色，都獲得了超乎想像的熱烈迴響，成功抓住了玩家們的心。

至於玩家們擔心主線故事是否接近尾聲，Reed 也給出了定心丸，強調《勝利女神：妮姬》的營運是有長期的規劃，請指揮官們拭目以待。此外，團隊也計畫在今年底至明年初，於日本各地舉辦更多實體活動，如「妮姬展」和主題音樂會，並嘗試更多元化的跨界聯動，持續為玩家帶來遊戲內外的驚喜和新鮮感。