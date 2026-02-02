《勝利女神：妮姬》和《Lycoris Recoil莉可麗絲》確定合作！2月12日聯動登場

由 Shift Up 開發的高人氣射擊手遊《勝利的女神：妮姬》正式宣布和知名原創電視動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》展開聯動合作。並宣布活動將於 2 月 12 日的版本更新後正式推出，這也是繼《鏈鋸人》、《尼爾：自動人形》等知名 IP 後，該作再度推出的重量級跨界企劃。

必抽的聯動啊！（圖源：勝利女神:妮姬）

官方同步釋出的宣傳視覺圖中，動畫中的兩位女主角「錦木千束」與「井之上瀧奈」都有現身。目前尚未公開詳細的技能資訊與獲得方式，但兩人將以何種形式與指揮官及妮姬們互動，已引發玩家高度期待，也好奇瀧奈模仿動作喊出的「さかなー！」（Sakana，魚）名場面，是否會在劇情中重現。

其實在官方正式公告前，就先釋出一張有紅色「彼岸花」的神秘預告圖，由於彼岸花正是《Lycoris Recoil 莉可麗絲》動畫過場與視覺設計中的標誌性元素，當時便引起社群熱烈討論並準確預測出合作對象。