《勝利女神：妮姬》聯動《莉可麗絲》送周邊，抽獎竟要求臉書好友300人引玩家哀號

手遊《勝利女神：妮姬》日前宣布與動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》聯動，新版本將在 2 月 12 日上線，而官方昨（5）日也在 FB 粉專展開分享活動，要送出兩部作品的隨機周邊，只是沒想到一個規定卻引發不少人哀號，因為參與活動的臉書帳號好友竟然要超過 300 人！

《勝利女神：妮姬》跟《Lycoris Recoil 莉可麗絲》聯動 2 月 12 日上線（圖源：勝利女神 妮姬）

《勝利女神：妮姬》宣布《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的 PV 分享活動，只要按讚官方帳號、留言區 Tag 好友並公開分享貼文，就能抽周邊，不過這個看起來與一般流程差不多的活動，可能是為了避免免洗帳號來亂，在注意事項中多出了一個規定：「參與活動臉書帳號好友數需超過300人，若好友數未達到將取消中獎資格。」因此引發不少玩家哀號，在相關社團出現了各種互加好友的貼文，只求能參加這次抽獎。

有不少「邊緣人」玩家表示，這次要求好友數 300 人以上真的是在搞人，自己明明是真實帳號，而且很喜歡妮姬，但只是好友不多卻沒辦法參加，引起不少人共鳴。甚至有一些人為了活動一口氣加了不少人，被 FB 系統暫時停用功能，也因此有人就吐嘈說：「官方用心良苦，希望各位指揮官能多交流」、「還以為是廠商在找工商實況主」。