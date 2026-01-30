《勝利的女神：妮姬》釋出神秘「彼岸花」聯動預告！玩家猜測《莉可麗絲》

知名射擊 RPG 手遊《勝利的女神：妮姬》，官方社群最近搶先公開了即將推出的聯動預告圖，讓指揮官猜猜這次的來訪者是誰。雖然官方還沒直接公布合作對象的名稱，但釋出的神祕圖片內容，已經在玩家社群上掀起討論與猜測。

新合作大家覺得是誰呢？（圖源：勝利女神:妮姬）

在這次公開的預告圖中，畫面構圖十分簡單，除了《妮姬》的標題外，旁邊就是一朵顯眼的紅色「彼岸花」（曼珠沙華、石蒜花），花朵上更繫著一條緞帶。網友分析指出，彼岸花的學名為 Lycoris，這不只是單純的植物裝飾，更被視為破解此次聯動對象的關鍵「密碼」。

綜合目前的線索分析，社群中呼聲最高的推測對象為近年熱門的原創動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》。畢竟該動畫名稱本身即包含彼岸花之意，加上那條緞帶和千束制服上的相似，甚至本身作品的設定，讓角色使用槍械來戰鬥也剛好符合。當然彼岸花在 ACG 作品中因為其獨特的外觀和花語是一種很常見的存在，像是《鳴潮》、《沉默之丘f》、《地獄少女》、《86：不存在的戰區》等作品都曾經登場。