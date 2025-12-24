《北斗之拳》原作武論尊高齡仍有創作夢，但嘆「沒出版社想用」只能親自投稿
曾創作過《北斗之拳》、《聖堂教父》等無數經典作品的漫畫原作武論尊（筆名亦包含史村翔，本名岡村善行），現年 78 歲的他在近期接受媒體訪問時，提到了讓人意外的現況。雖然是身為日本漫畫界的傳奇人物，但武論尊坦言：「現在已經完全沒有出版社願意提供工作邀約了」。
根據外媒文春オンライン 報導，武論尊表示，自己並非處於退休狀態，創作慾望依然強烈，甚至會親自帶著寫好的新原稿去出版社「毛遂自薦」，想看看自己的作品是否還能受到現代讀者歡迎。然而，這些提案大多石沉大海，或者被委婉拒絕。他冷靜分析現狀，認為出版社可能覺得「老頭子寫的劇本在現代已經行不通了」，又或者是對於「長老級、資深作者」的他還想在第一線與年輕人競爭感到困惑。即便武論尊過去曾打造出銷量破億的鉅作，如今卻陷入了找不到發表舞台的窘境。
當然，武論尊靠著《北斗之拳》等作品的版權收入，早就實現財富自由且生活無虞，但武論尊強調自己重拾筆桿並非為了金錢。他直言無法忍受「每天無所事事、只是等待死亡」的退休生活，對於說故事的熱情促使他持續創作。武論尊甚至提到，他在佐久市成立的漫畫學校「佐久漫畫舍」，是他自費 4 億日圓創辦，最近還立下遺囑，只要資金還夠，那這漫畫舍將半永久的經營下去。
