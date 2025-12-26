《卡厄思夢境》推出新戰鬥員「賽雷妮爾」，宣傳片與戰鬥動作搶先看

世曼凱營運、Super Creative開發的Roguelike RPG《卡厄思夢境》於26日宣布，賽季制內容「銀河系災害」第1季「禁忌催化劑」迎來故事第3章更新，賽季後半部的核心敘事正式展開。

（來源：卡厄思夢境官方提供）

「銀河系災害」為以9週為一個循環的賽季制內容，每季將以3週間隔陸續推出全新故事章節、戰鬥員與賽季專屬玩法。本次故事第3章更新，象徵第1季「禁忌催化劑」進入後半階段，圍繞整季鋪陳的關鍵事件與角色抉擇逐步浮上檯面，賽季主線劇情的張力與深度也隨之提升。

在故事第3章中，先前以「友紀」與「千鶴」為核心所展開的衝突迎來新的轉折，貫穿整季的「禁忌催化劑」真相亦逐步揭曉。隨著賽季中登場的多名關鍵角色與世界觀設定彼此交織，進一步豐富「銀河系災害」第1季的整體敘事結構，使故事層次更加完整立體。

本次更新同時推出全新季節性戰鬥員「賽雷妮爾」與季節性夥伴「佩可」。「賽雷妮爾」為擅長運用專屬增益效果「殘光」造成高韌性傷害的戰鬥員，其戰鬥特色在於於「擊破」時，能將位於「墳墓」中的「定位雷射」移回手牌，藉此展開連續攻擊。「佩可」則提供當負責戰鬥員的卡牌自「墳墓」移至手牌時，提升攻擊卡牌傷害量的輔助效果，進一步強化與「賽雷妮爾」之間的協同作戰能力。

賽季專屬內容亦隨後半期同步擴充。賽季排名玩法「大龜裂」進入後半階段，競爭態勢更加激烈；第3次賽季補給商店陣容也同步開放。玩家可透過賽季遊玩所獲得的各項獎勵，進一步拓展戰鬥員培育方向與組牌策略的多樣性。

此外，遊戲新增全新貨幣「光譜方塊」。當5星戰鬥員達到最大獲得數後，再次獲得相同戰鬥員時即可取得「光譜方塊」。該貨幣可於兌換商店中交換「記憶單元碼」、「稜鏡模組」、「稜鏡鏡頭」等多項戰鬥員成長相關道具，提供玩家更多培育選擇。

為擴大全球玩家的創作參與，《卡厄思夢境》同步舉辦「《卡厄思夢境》插畫競賽」。本次活動透過全球插畫社群平台「Pixiv」進行，競賽期間至2月8日止，並分為「崩潰插畫」與「粉絲創作插畫」兩個部門，總獎金規模約新台幣40萬元。有興趣參與的創作者可至Pixiv平台內的競賽頁面投稿作品。

插畫競賽貼文連結：https://www.facebook.com/share/p/1CHWmCBZ66/

最後，《卡厄思夢境》日前亦於「2025巴哈姆特遊戲動漫大賞」中，榮獲年度人氣行動裝置遊戲部門金賞，持續在台灣市場引發高度關注與討論。

更多《卡厄思夢境》最新情報與更新內容，請持續關注官方Facebook、YouTube社群頻道，或造訪STOVE官方網站。

