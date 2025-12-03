《厄夜怪客》漫畫家發文惋惜hololive天音彼方畢業，回憶與桐生可可的早期開心時光

hololive 四期生 VTuber 天音彼方（天音かなた），不久前宣布將在 12 月 27 日正式畢業，由於保密關係，所有成員都和粉絲一樣看到公告才知道，更因此引起業界與創作者們的關注和惋惜。其中天音彼方的形象設計者 おしおしお（oshioshio），以及知名漫畫家平野耕太都在社群上回應。

天音彼方畢業消息讓許多人感到錯愕。（圖源：hololive官方）

曾創作《厄夜怪客》、《漂流武士》等知名作品的漫畫家平野耕太，也對天音彼方的畢業表達了不捨。他回憶起自己開始關注 VTuber 的契機，正是從桐生可可（桐生ココ）還在的時候，看到天音彼方去買早餐，兩人即使當時收益化還沒通過，仍開心的大口吃著麥當勞，還表示麥當勞很好吃。這段早期的互動讓他印象深刻，因此對於天音彼方的畢業感到相當難過。

此外，負責天音彼方角色設計的繪師媽媽 おしおしお 也在社群 X（推特）上發文，提到事前就已經被告知畢業的消息，心理上多少有所準備，但到了正式公開的這一天，心中仍舊充滿了「這一天終於還是來了」的複雜情緒。他表示會暫時放下心中的感謝與寂寞，在剩下的這一個月裡，祈禱天音彼方能快樂的進行活動，自己也會一邊調適心情一邊為她應援到最後。