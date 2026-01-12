《原型兵器》粉絲期待落空？知名爆料者：微軟目前沒有任何重製或新作計畫

《原型兵器》（Prototype）去年各種資訊都暗示該系列可能有重製版正在開發中。然而最近知名遊戲爆料者 Jez Corden 卻指出，根據他獲得的消息，目前並沒有任何關於《原型兵器》的作品正在開發中。

看來近幾年內是暫時沒有希望？（圖源：Prototype）

根據外媒 tech4gamers 報導，Jez Corden 在 XB2 Podcast 的 Discord 伺服器中回應此事，提到微軟（Microsoft）收購動視暴雪後，他們目前對此 IP 並沒有安排任何的計畫，網路上所有資訊都是被誤導了。

最近網路上之所以會有大量傳聞流出，主要原因是初代《原型兵器》的 Steam 版本在去年底突然進行了一次更新，內容包含了新的工作人員名單，已經加上一間專門重製遊戲的工作室名稱。此舉讓社群推測，這可能是為了「重製版」在鋪路。