《原神》動畫確認「還活著」！米哈遊設計師闢謠：穩定沒有意外

從米哈遊（MiHoYo）於 2022 年宣布與日本知名動畫公司 ufotable（幽浮社）合作推出《原神》動畫以來，除了最初的概念預告片外，官方長達數年都沒有任何新消息。加上 ufotable 近期全力投入《鬼滅之刃 無限城篇》劇場版三部曲製作，產能問題引發《原神》動畫可能延期或遭到放置的推測。不過，這份擔心終於在日前於上海舉辦的「原神 FES 2026」活動中得到了官方的正式回應。

官方首次確認還在進行中。（圖源：米哈遊／原神）

根據 Bilibili 上網友分享的資訊，在活動的訪談環節中，米哈遊設計師「雞哥」正面回應了關於動畫進度的疑問。他明確表示，《原神》的動畫專案目前依然在「穩步的推進」，並強調過程中「沒有發生意外，也沒有各種不穩定」。針對外界的流言蜚語，官方給出了定心丸，證實這項受矚目的跨界合作並沒有如傳言般陷入停擺。

當然關於具體的播出時間與製作陣容，去年 9 月曾有傳聞指出動畫或將定檔於 2027 年，並由執導過《Fate/stay night [Unlimited Blade Works]》的三浦貴博擔任導演。然而，由於官方至今尚未公開劇情大綱、聲優名單等關鍵資訊，該爆料的真實性目前仍有待確認。