《古墓奇兵》真人影集女主角定裝照公開！經典造型引網讚：就是本人

改編自經典同名動作冒險遊戲《古墓奇兵》的真人影集新進度出爐，這部找來《Fleabag》創作者 Phoebe Waller-Bridge 擔任編劇與製作人，日前已經開始正式製作，並於 2026 年 1 月起在英國展開拍攝作業，而官方昨（15）晚正式公開女主角的首張定裝照！

蘿拉的定裝照出爐（圖源：Tomb Raider）

官方於 1 月 15 日 透過社群與媒體公開了本作品女主角蘇菲特納（Sophie Turner）扮成蘿拉的首張定裝照，展示她身著經典造型，包含短褲、背心與背包等經典元素，呈現出蘿拉在叢林與古墓探險場景中的樣貌。

而這張照片公開後也引起不少玩家讚賞：「就是本人」、「不錯欸」、「原來她才29歲」、「感覺還可以」、「有符合想像中的真人版」、「很不錯欸」、「胸部不是尖的」、「蠻有感覺的」、「希望劇本不錯」。

目前官方尚未釋出確定的首播日期或劇情大綱，但已有多家外媒指出這部影集預計在 2027 年之前推出，且劇情將會延續遊戲設定，聚焦年輕的蘿拉如何從普通人逐步成為頂尖考古冒險家的過程，同時保留系列中充滿危機的古墓探險與解謎要素。