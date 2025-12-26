《只是一場意外》、《情感的價值》 坎城6大得獎作品首度在台放映

記者潘鈺楨報導／「坎城影展得獎作品・特別放映」一舉集結今年斬獲坎城影展最高榮譽金棕櫚獎的《只是一場意外》、評審團大獎《情感的價值》、最佳導演獎與最佳男演員獎《這不只是個間諜故事》、評審團獎《聽見墜落之聲》、《穿越地獄之門》，以及評審團特別獎《狂野時代》6部必看佳作，不僅首度在台、誠品電影院限定場次放映，更搶先於明年奧斯卡金像獎頒獎典禮前亮相。

坎城影展一向被視為奧斯卡風向球，「坎城影展得獎作品・特別放映」6大電影中便有5部問鼎2026奧斯卡金像獎！除了創新的拍攝手法，各大得獎作品也不約而同探討人性與社會議題。伊朗導演賈法・潘納希執導的《只是一場意外》由一場看似平凡的交通事故，揭開伊朗社會背後的集體恐懼，深刻的批判緊扣導演因批評伊朗政府而長期遭打壓的個人處境，展現在極權下創作的勇氣；非典型間諜片《這不只是個間諜故事》則以黑色喜劇風格暗諷70年代巴西貪腐的政治現況，搭配復古寬銀幕鏡頭與高飽和色彩，細緻復刻鮮明時代氛圍。

講述一位父親在摩洛哥南部沙漠尋找失蹤女兒的公路電影《穿越地獄之門》，也大膽將政治驚悚、末日氛圍與存在主義深度融合，帶來強烈的視覺與情感衝擊；而獲坎城影展評審團青睞的《聽見墜落之聲》更映照德國女性的百年之聲！導演打破空間與時間框架，透過4個不同年代女孩的記憶和命運，引導跨越世代女性抵抗禁錮與社會束縛；還有以親密感人手法探索家庭、回憶與和解藝術的《情感的價值》，於坎城影展首映當天獲得全場起立鼓掌長達19分鐘，被視為最受矚目的奧斯卡得獎大熱門。

坎城影展歷屆得獎導演作品也在誠品「早安！周日經典電影院」經典重映！像是有「公路詩人」美譽的德國新浪潮電影大師文・溫德斯被稱作公路三部曲的《愛麗絲漫遊城市》、《歧路》和《公路之王》，以流浪與追尋為主題，在唯美的鏡頭語言下，帶領觀眾在公路旅程中進行一場深度的自我內省；土耳其名導努瑞貝其錫蘭奠定國際大師地位的半自傳代表作《遠方》，也透過大量遠景、留白的環境景色襯托人物的心理狀態，獲坎城影展評審團大獎，更受影評人讚譽為「關於孤獨的最佳作品之一」。

還有27歲便獲坎城影展最佳導演獎的馬修卡索維茲首部自編自導成名作《恨》，電影初上映就震撼國際影壇，全片聚焦巴黎郊區青年與警察之間的緊張關係，直擊當代法國社會的矛盾與裂痕，黑白影像呈現也強化了電影的視覺張力，至今仍是社會寫實電影的經典範本。

跳脫沈重社會議題，誠品電影院同步獻映日本三棲喜劇大師三谷幸喜代表作四連發！一次帶來其電影處女作《心情直播不NG》、勇奪日本電影金像獎11項大獎提名的《有頂天大飯店》以及讓人每3分鐘笑一次的《魔幻時刻》及《鬼壓床了沒》，爆笑又感人的劇情陪你一起在笑聲中看見人生的趣味與美好。

