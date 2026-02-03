《只是一場意外》受壓迫者的反撲 名導經歷「矇眼囚禁」反擊伊朗當局

《只是一場意外》。（圖／傳影互動）

伊朗名導賈法潘納希推出的新片《只是一場意外》，已經在台上映，該片勇奪坎城影展金棕櫚大獎，並代表法國入圍奧斯卡最佳國際影片。電影敘述一群曾被伊朗當局囚禁、折磨的主角們，遇到一位可能是當年在牢獄中嚴刑拷問他們的斷腿男子，在將這名男子囚禁後，他們必須決定要以什麼樣的方式展開復仇。

全片秘密拍攝完成

賈法潘納希曾兩度被伊朗政府監禁，但他不斷秘密拍攝電影，向全世界傳達當局壓迫。《只是一場意外》同樣是在德黑蘭街頭秘密拍攝，並交給最信任的夥伴Amir Etminan剪輯。Amir Etminan表示，他完全沒有和德黑蘭的任何公司或工作室合作，許多剪輯師都依賴雲端軟體，但他卻無法使用，只能獨自用一台老舊的MacBook Air，並確保電腦沒有連接到網路，「在開始剪輯之前，我被迫在伊朗境外下載並更新所有軟體。」

廣告 廣告

由於政府審查、干預的風險，劇組沒有完整的劇本，Amir Etminan解釋：「我們只有一份大致的劇情大綱，列出了不同的場景，但沒有詳細的對話。」因為導演賈法潘納希擔心，如果當局人員來到片場，完整的劇本可能會引發嚴重的問題。因此，賈法潘納希每天早上才提供當天的對白和場景細節。

《只是一場意外》全片秘密在伊朗拍攝。（圖／傳影互動）

賈法潘納希獄中經歷

該片靈感源自於賈法潘納希的獄中經歷，他回憶當時每天在獄中被矇著眼睛，坐在牆前八小時，還要忍受背後有人審問，「你一定會忍不住去想，你會和這個人進行怎樣的對話？在這種特殊情況下，如果你再遇到這個人，你們之間會建立怎樣的關係？」

被監禁時，賈法潘納希會與獄友分享彼此的經歷，「只是為了打發時間，讓監獄生活輕鬆一些。他們需要傾訴自己的故事，而我也需要傾聽。」而當他出獄後，他也會不禁思考，那些曾被關在一起囚犯們的現況，並自問能做些什麼，而他能做的就是以擅長的電影語言傳達這些故事。

2025年五月賈法潘納希受訪時提及，其實持續了16年禁止他拍片、受訪與出國的刑期已經結束，所以從官方層面來看，他可以像其他導演一樣，經歷審查程序並申請拍攝許可。但他想探討的主題及劇本，是絕對不可能交給審核委員會批准，所以仍得在絕對保密的情況下拍攝，當時只有攝影師、收音師和演員真正了解拍攝內容。

沒想到2025年12月賈法潘納希又被伊朗當局以「參加反政權宣傳」為由，判處一年監禁，不過他正在參與奧斯卡獎季宣傳。他也多次表示，一旦完成宣傳工作，就會回到伊朗面對，日前家鄉發生的血腥鎮壓也沒有讓他打消這念頭。

《只是一場意外》靈感源自於導演賈法潘納希的獄中經歷。（圖／Getty）

女性角色未佩戴頭巾

伊朗女子馬赫薩阿米尼之死掀起了2022年九月的「頭巾革命」，賈法潘納希當時正被囚禁，無法得知外頭正在發生的事。後來他因健康問題送醫，隔著車窗他看見沒有戴頭巾的女性走在路上，「儘管有鎮壓與衝突，她們依然選擇了自由，這是我們社會的新現實。」因為就連伊朗電影都不允許展示女性的頭髮。

賈法潘納希分享：「但即便是虔誠的女性在家也不會戴頭巾，我過去始終拒絕拍攝室內戲，我只拍街頭或鄉間，這樣才能在合乎社交規則的前提下，讓女演員戴頭巾顯得『合理』。」如今他見證了伊朗社會的改變，讓他決定在《只是一場意外》中，安排攝影師希娃這角色多次沒有佩戴頭巾。

當劇組在書店拍攝時，路人認出了賈法潘納希，他當下乾脆邀請這些女性路人當臨演，沒想到她們說：「我們不介意演出，但我們不會戴上頭巾，如果你要求我們戴，我們就不拍。」

《只是一場意外》攝影師希娃多場戲並未佩戴頭巾。（圖／傳影互動）

受壓迫者的反撲

在《只是一場意外》中，角色們曾被逮捕、嚴刑逼供拷問，一度被冠上勾結外部勢力和反政府宣傳的罪名，失去原有的人生，自此有了陰影。

但他們入獄時都被矇住雙眼，沒人親眼看到行刑者「木腿哥」的真面目。瓦希難忘木腿哥義肢步行時的嘎吱聲；希娃猶記木腿哥身上散發的濃烈汗臭味；脾氣暴躁的哈米德則忘不了木腿哥腿上被視為戰功彪炳的傷疤觸感。他們急欲想伸張正義、為自己復仇，卻都不敢保證眼前這被綁架的男子，是否真是當時的劊子手。

雖然電影理應充滿怒氣憤慨，卻用緩慢冷靜的鏡頭呈現，不時插入神來一筆的幽默，平衡著陰暗驚悚的主題，像是新娘穿著白紗和眾人狼狽推車；警衛為被賄賂還自備刷卡機等。

《只是一場意外》點出了伊朗當局的壓迫，無意間催生了試圖鎮壓的反抗力量。但人民的復仇是否能同樣殘忍、以牙還牙？還是該展現人道仁慈？又開闢出另一條反思之路。尤其賈法潘納希安排受當局迫害的角色們展開反擊，與過往的作品風格大相徑庭，展現更直面、不隱晦的手法，直接向壓迫者發出警告。

《只是一場意外》呈現受壓迫者的反撲。（圖／傳影互動）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導