《只是一場意外》坎城金棕櫚獎背後：伊朗黑牢受害者的創傷與復仇之路｜影評

《只是一場意外》代表法國入選第98屆奧斯卡最佳國際影片15強。（傳影互動提供）

【文 / 張硯拓】《只是一場意外》（It Was Just an Accident）是伊朗導演賈法．潘納希（Jafar Panahi）2025 年在全球最高的電影殿堂「坎城影展」奪下金棕櫚獎的作品。這是一個關於坐黑牢受害者的創傷，以及他們想要向當初審問、虐待他們的情治人員尋仇的故事。本片在伊朗剛剛發生了近年最大的抗爭運動之後、在台灣上映，可以說有著讓人不忍細想的巧合感。

片名所指的「意外」，是電影一開場，男子開車帶著一家人、不小心撞死了半路上的狗。當他們到一戶民家求救，民家主人瓦希德（Vahid）聽到男子走路時義肢的「唧唧」聲，認定他就是多年前、瓦希德因為參與工運被補入獄，那段期間對他大肆刑求的審問者。

第二天，瓦希德將男子敲昏、擄上車，開始了他的私刑報復之路。但因為無法 100% 確定「就是他」，他沿路找上了幾位當年的牢友，這些陸續加入的夥伴與這趟「公路冒險」，就是《只是一場意外》的故事主軸。

《只是一場意外》

瓦希德找上的，包括當年的女性獄友希娃（Shiva），如今是個獨當一面的婚紗照攝影師；希娃正在拍攝的新娘葛莉（Goli），碰巧也是當初的獄友一員；他們還找上希娃的前男友哈米德（Hamid），因為他對這位當初審問他們的「木腿男」最熟悉；而葛莉的未婚夫阿里（Ali）則是在這個大喜之日，不得不參與整個過程。

至於被綁的男子，從一開始就否認自己是他們認定的對象，堅稱他們搞錯人了；後續他被麻醉藥弄昏，更無法與眾人對質。而這幾位黑牢同志當初都是被「矇眼審問」的，所以只能靠聽覺、觸覺和甚至嗅覺的記憶來辨認。我們總說「記憶是不可靠的」，眼睛、耳朵、鼻子等等五感的記憶更是難以精準，這些聽聽看、聞聞看、摸摸看的安排就成了《只是一場意外》中，許多黑色幽默的來源。

《只是一場意外》

但仔細一想，這正是人類史上，無數私刑審問者要將人矇眼、戴頭套的目的啊——這麼簡單一個動作，就能讓受害者永遠陷入疑惑的黑洞，真是無可言述的惡。

說回故事中，整部《只是一場意外》真正的重點，其實並不在那個角色是不是真兇，甚至也不在眾人找出蛛絲馬跡、進行真假辨認、或最後的復仇成不成功的這趟「冒險」本身。而是藉著所有人既惶恐，又狼狽，甚至卑微到有點荒謬的故事氣氛，道出在一套法治不正義、不透明的壓迫體制中所附著的，人性的虐待慾望，及它所帶來的創傷是多麼地大、永遠無法癒合。以至於，這幾位原本已經在中產社會中各過各的生活的人，會在一轉眼間都丟下「正事」，即刻對自己記憶裡的黑洞做出反應。

《只是一場意外》

或應該說，即刻被自己記憶中的那個黑洞、又吸了進去。

在劇本層次，我們也能看到賈法．潘納希對這幾個角色的共情。即使他們有著不同程度的魯莽和非理性，但也抱持相對高的道德價值，不只不願意誤殺錯人，甚至也不是都真的相信「以眼還眼」的邏輯。

《只是一場意外》

故事最後，究竟男子是不是真兇？眾人是否為了消滅怪獸，而自己成為了怪獸？這題還是想留給讀者們自己進戲院分曉。但我可以說的是：《只是一場意外》對人性還是抱著希望的，只是對這個世界，它十分悲觀。電影的最後一個鏡頭，讓許多評論者津津樂道，相信各位去看了，也會非常難忘。

最後，《只是一場意外》是賈法．潘納希在長年被監視、多次被判刑，且在三年前被監禁了七個月出獄之後，秘密拍攝的一部電影。他曾被伊朗當局勒令禁止創作二十年，雖然這項禁令來來去去，但他一直都是秘密拍攝作品，再把素材送到海外去參展和播映。

這樣一位堅持發聲，創作不輟，同時又堅持不離開自己的家園、親身面對風險的藝術家，著實讓人尊敬。另外，我的影評朋友 Lizzy 也指出：這部片中的主角群，有兩位女性不但戲份相當多，而且她們在片中 95% 的篇幅都沒有戴頭巾。這也讓我回想了一下：確實在近年的伊朗電影中，很少看到這樣獨立、自在、大鳴大放，穿梭在大眾空間裡的女性角色。衷心希望這片風景在不論現在、或接下來的日子裡，都不會只是幻想。

伊朗導演賈法潘納希以新片 《只是一場意外》（It Was Just an Accident）抱回金棕櫚獎（圖／路透）

