《史努比雪夜聖誕派對》快閃輕食店11月22日限時登場，限定周邊、餐點與特典搶先看

經典角色再度萌翻台北！為慶祝花生漫畫（PEANUTS）75 週年，CAPSULE 將舉辦《史努比雪夜聖誕派對》快閃輕食店 將於 2025 年 11 月 22 日至 12 月 28 日 期間限定登場，地點位於 台北松山文創園區男澡堂（台北市信義區光復南路 133 號）。現場以雪夜聖誕為主題，打造出濃濃節慶氛圍，邀請大小朋友一同與史努比（Snoopy）及好友們共度暖心冬季。

限定周邊開箱啦 一起收藏史努比的聖誕驚喜

凡於現場消費本次活動之周邊或餐點，即可獲得多款限定特典！所有特典及活動規則皆以現場與官方粉絲專頁公告為主。※ 贈品數量有限，送完為止。

這次特別為 75 週年推出的周邊商品有隨機貼紙包、點心盤、壓克力框立牌組等。不論是花生漫畫的忠實粉絲，還是想感受節慶氛圍的朋友，都能在史努比雪夜聖誕派對找到適合自己的限定收藏品！

雪夜聖誕限定主題 × 溫馨輕食甜點

本次活動以「雪夜聖誕派對」為主題，融合經典花生漫畫角色元素與週年限定設計，現場提供充滿節慶感的冷飲、熱飲及多款輕食，如：藍莓乳酪蛋糕、角色銅鑼燒與歐拉夫杯子蛋糕。現場不僅可以拍照打卡，還能享受被史努比及好友們包圍的溫暖聖誕氛圍。（餐點照片為示意圖）

限定特典全面解鎖，通通都想收集！

獨家特典獲得辦法：

餐飲類特典：購買任一餐點或飲品，即可獲得隨機杯墊乙張，購買「餐點＋飲品」組合，即可獲得75週年隨機膠捲風紙卡乙張。

隨機角色拍立得：不含餐點消費滿 NT$600，隨機贈送拍立得卡片乙張。

聖誕隨機透卡：消費滿 NT$1,000，隨機贈送透卡收藏卡乙張。

聖誕邀請函：同時購買「餐點／飲品＋周邊」組合，即可獲得隨機聖誕邀請函乙張（款式將依時段發送）。

一起迎接花生漫畫75週年的冬季奇蹟

今年冬天，邀請你走進松菸的雪夜世界，與史努比一起享受溫馨又可愛的聖誕時光！

不論是打卡拍照、收藏週邊，還是感受節慶氛圍，《史努比雪夜聖誕派對》快閃輕食店 都將成為台北冬季最療癒的限定景點。快閃期間限定，錯過不再！

線上販售同步開跑

無法親臨現場的粉絲也別擔心！

雪夜聖誕派對限定周邊將同步於線上商店上架，

讓你無論身在何處，都能感受到史努比及好朋友的冬日溫暖。

連結：https://www.cmer.co/pages/snoopy%E2%80%99s-snowy-night-christmas-party

活動資訊

活動主題 ： 《史努比雪夜聖誕派對》花生漫畫75週年快閃輕食店

活動期間： 2025年11月22日（六）－ 12月28日（日）

【平日】營業時間：11:00~18:30

【假日】營業時間：10:30~19:00

活動地點： 台北松山文創園區 男澡堂（台北市信義區光復南路133號）

