《吉伊卡哇》台北常設店、華山快閃店12/27同步開幕！首波強打「開幕紀念商品」

先前就已經確認，粉絲期待的《吉伊卡哇》（Chiikawa）台北官方常設店「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」，確定於 2025 年 12 月 27 日正式進駐台北市中山區！開幕首波強打「開幕紀念商品」，其中最受矚目的便是「垂耳兔玩偶吊飾」系列，以及充滿新年節慶氛圍的注連繩、鏡餅造型、獨眼巨人達摩等絨毛玩偶；此外，備受喜愛的「招福小八貓」也將一同登場迎接新的一年。為慶祝新店落成，凡於店內消費即可獲贈限定貼紙乙張，每人每筆限領一張，送完為止！

粉絲超幸福！一次兩地能朝聖。（圖源：0% TAIPEI／X@0percent_taipei 編輯合成）

根據官方公告，為了確保購物體驗與動線順暢，常設店開幕首三週（2025 年 12 月 27 日到 2026 年 1 月 16 日）將嚴格執行「全預約制」入場。民眾需要通過官方 LINE 帳號申請整理券，系統將於每週五晚間 21:00 開放下一週的入場場次預約，首波預約時段定於 12 月 26 日 21:00 開跑。需注意的是，每人每週僅限預約一個場次，每場次購物時間限制為 20 分鐘，且新品玩偶設有每人每款限購乙件的限制，建議粉絲提前確認好預約規則。

除了常設店外，主打超萌寶寶造型的「Chiikawa Baby POP UP SHOP」華山快閃店也將於同日（12 月 27 日）在華山 1914 文創園區盛大展開，活動將一路持續到 2026 年 3 月 1 日。這不只是該主題快閃店的開幕，更是「Chiikawa Baby」系列首度在海外公開亮相。兩地店舖同步開幕，讓台灣粉絲能在台北同時體驗到常設店的豐富週邊與快閃店的獨特寶寶風格！

🔷「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店

開幕日期：2025 年 12 月 27 日（六）

營業時間：12:00 ～ 20:00

地點：台北市中山區長安西路 19 號

🔷「Chiikawa Baby POP UP SHOP」華山快閃店