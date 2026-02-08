《名偵探光之美少女》新角色未登場就爆紅！商品搶購一空、二創亂象引發老粉絲呼籲

2026年 2 月播出的最新系列動畫《名偵探光之美少女》（名探偵プリキュア！）最近掀起熱議，其中的新角色「森亜るるか」（キュアアルカナ・シャドウ）在動畫本篇劇情中正式活躍之前，只出現於片尾曲 ED 中現身，卻憑藉其獨特的人設造型在社群網路上爆紅。

還沒在劇情中出現就爆紅的新角色。（圖源：YouTube@precure／プリキュア公式YouTubeチャンネル）

該角色由知名聲優東山奈央配音，設定上雖然是光之美少女，卻隸屬於組織「幻影怪盜團」，是系列中罕見身為玩具販售對象卻屬於反派陣營的光之美少女。目前在 Pixiv、X（推特） 等平台上，相關的同人繪圖數量呈現爆發式增長，被網友稱為最強的潛力股，光是 Pixiv 不分類就已經累積超過 1,500 張創作。

甚至這股熱潮也延燒到實體活動，據 X 社群上討論，光之美少女官方商店在發售 森亜るるか 新周邊首日，就湧入大量人潮，導致伺服器一度當機無法顯示，甚至實體店面也同樣被粉絲塞爆，森亜るるか相關商品在短時間內銷售一空。而同樣嗅到商機的還有大量「黃牛」，原價商品在二手拍賣平台上以高價轉售，官方則是針對部分商品實施預約販售制。

然而，隨著角色人氣高漲，相關的網路亂象也引起一些老粉絲擔心。《光之美少女》本身是一部面向兒童的節目，擁有許多未成年粉絲，但同樣也受到許多成年粉絲的喜愛。但最近隨著 森亜るるか 的爆紅，部分觀眾開始對這位設定年僅 14 歲的角色使用「媽媽」等網路迷因稱呼（源自《鋼彈》夏亞名言的媽媽梗），加上網路上出現大量不合時宜的 NSFW 圖片，已經引起社群內部粉絲的反彈。許多資深粉絲發文呼籲《光之美少女》系列本質為「子供向」（主要受眾為兒童）的作品，希望成年粉絲們在公開場合的發言和二創內容能適可而止，還給兒童與一般觀眾一個乾淨的交流空間。