《吸血鬼倖存者》引領風潮！社群盼為「倖存者類型」加入專屬Steam標籤

從《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）在 2022 年爆紅後，這類結合自動射擊和 Roguelite 元素的遊戲在近年來如雨後春筍般湧現，但這類遊戲卻沒有統一的正式名稱。雖然許多玩家習慣稱之為「倖存者類」（Survivors-like）、，但在 Steam 上，這些作品仍被迫歸類在「動作 Roguelike」或「彈幕射擊」等較為籠統的標籤，不像同樣近幾年崛起的「撤離射擊」有獨立標籤，導致玩家難以精準的去搜尋到同類型的遊戲。

吸血鬼倖存者已經紅到可以成為一種類型。（圖源：Vampire Survivors）

廣告 廣告

為了解決這個分類的問題，知名的獨立遊戲發行商與開發者社群，最近發起了一項名為「Bullet Heaven Fest」的慶典活動，想要號招社群一起凝聚共識。該活動不只是為了推廣這類遊戲，更希望能透過公開投票的方式，選出一個最具代表性的名稱，最終目標是讓 Valve 注意到這股趨勢，並在 Steam 上新增一個官方認可的專屬標籤。目前的熱門候選名稱包括直觀的「倖存者類」（Survivors-like），以及形容這類遊戲爽快感的「彈幕天堂」（Bullet Heaven）

而隨著正名運動的發起，也代表許多玩家認為該類型遊戲已經發展成熟，不再只是曇花一現的小眾玩法。通過專屬標籤，開發者希望能建立一個更加明確的市場定位，幫助喜歡這類型「自動戰鬥、割草體驗、升級隨機選擇技能」的玩家更容易挖掘新作。

目前 Steam 上由第三方聯合舉辦的「逆彈幕射擊遊戲節 3.0」正在進行當中，時間只到 12 月 12 日凌晨 2 點止，發起者也在 Google 表單上開啟投票。