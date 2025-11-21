《吸血鬼倖存者》鬼轉卡牌遊戲！新作《吸血鬼爬行者》曝光，2026多平台上市

自己開創一個新型態遊戲玩法的《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）直到現在仍然在持續更新，而沒想到現在還要延伸 IP 推出新作《吸血鬼爬行者》（Vampire Crawlers），變成一款卡牌遊戲，預計 2026 年登上 PS5、Xbox Series X/S、Steam、Nintendo Switch、iOS、Android 等平台。

吸血鬼倖存者推出改編卡牌作品（圖源：Vampire Crawlers）

《吸血鬼爬行者》玩法為類似《殺戮尖塔》的 Roguelike 卡牌遊戲，將使用《吸血鬼倖存者》其中的角色、道具等踏上進入地城的探險。根據官方描述，玩法為：「以遞增的法力高低順序來出牌並達成連擊；你所打出的卡牌能夠強化並加倍下一張卡牌的效果。使用萬用卡牌來玩出多樣變化，以『無限卡牌循環』為目標，來挑戰一回合打出 10 張、20 張、30 張卡牌等等的目標，你的極限究竟會在哪呢……？」讓大家體驗到嗨到爆的「超快感」。

遊戲預計 2026 年上市，除了登上多平台之外，也會首日加入 Xbox Game Pass Premium 和 Ultimate。