《咒術迴戰》五條悟到底為何被腰斬？作者其實有解釋，粉絲不買單：爛理由
日本漫畫家芥見下下已完結的作品《咒術迴戰》中，最強角色五條悟被宿儺腰斬的劇情一直是粉絲們討論的焦點。當時第 236 話的劇情讓全球漫畫粉絲都感到錯愕，五條悟莫名其妙的被宿儺腰斬，只剩下雙腳站在地上，原本以為結局前會有反轉，卻沒想到是真的死亡，因此變成網路上熱門的「2.5 條悟」迷因。
而其實在之前大阪舉辦的「咒術迴戰展」上，芥見下下就有公開「五條悟被腰斬」的原因，但許多粉絲認為這個理由根本不合理。
事情要回到漫畫劇情，五條悟對上宿儺打了數十話，並在 235 話中使用「茈」的大範圍攻擊，將整座城市炸成廢墟，宿儺更是虛弱的靠在牆上，觀戰的其他人都認為是五條悟勝利。然而 236 話卻讓所有人都感到錯愕，畫面突然轉向五條悟和夏油傑在機場交談，結束後五條悟就吐血倒在地上，整個人直接被腰斬，莫名其妙的領了便當，彷彿跳過了好幾個畫面。
根據當時參觀展覽的網友心得，芥見下下在其中補充了新宿決戰中五條悟會被腰斬的額外說明：「五條悟是因為在最後一刻放鬆了警惕，擊敗魔虛羅後，五條悟認為宿儺沒有辦法破解他的無下限術式，假如是平常的五條悟肯定能察覺到異樣，至少可以避開致命傷。」然而這個補充說明，許多網友都不太買單，尤其是歐美地區的網友，認為這樣根本不合理，在當時引發辯論。
這場討論也反映出，即便作者給出了官方解釋，粉絲們仍然難以接受這個結局，畢竟五條悟作為《咒術迴戰》中最具代表性的角色之一，他的死亡方式始終是粉絲心中的遺憾。
《咒術迴戰》第三季動畫預計在 2026 年 1 月 8 日登場，雖然還不會演到這段，但還是可以期待一下動畫版的「死滅洄遊」會如何呈現。
