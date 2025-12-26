網路出現多款《咒術迴戰》侵權遊戲還登上日本下載冠軍！官方急澄清從未授權希望粉絲不要下載

日本動漫《咒術迴戰》早已成為了全球最知名的動漫之一，不論在哪裡都有許多粉絲非常支持動畫，雖然漫畫已經完結，但大家還是希望盡快看到接下來的動畫劇情。不過，也因此《咒術迴戰》的相關素材竟被盜用，做成遊戲後還在 Google Play、App Store 等平台發布，例如昨（25）天在日本 App Store 商店登上冠軍的《特級呪術師》就是盜版遊戲。如此誇張的狀況也引起官方注意，警告目前出現了多款侵權使用《咒術迴戰》素材的作品，呼籲粉絲不要下載。

《咒術迴戰》的製作委員會昨（25）天發文警告，稱目前在各大遊戲平台上都出現了未經授權使用《咒術迴戰》相關內容的遊戲，並且表示官方都並未對於這些遊戲的任何行為授權，因此這些遊戲就是侵權行為。對此，《咒術迴戰》製作委員會表示他們將採取嚴正措施要求各平台下架，也希望粉絲們不要下載、遊玩侵權遊戲。

只是，也有人發現，昨（25）天日本 App Store 中拿下單日下載冠軍的就是《特級呪術師》，就是一款《咒術迴戰》的侵權遊戲。以及，也有人發現，另一款叫做《咒術迴戰：詛咒之力》的遊戲在 Google Play 中也同時出現兩款同名遊戲，只是換了個開發者，被認為可能也是侵權遊戲。

目前尚無法確認這次侵權行為的影響範圍有多大，只是當粉絲們在網路或手機上下載遊戲時，可能就得要睜大眼睛檢查遊戲的著作權標示，確認真的是集英社有授權的官方遊戲，否則下載來路不明的遊戲或者應用程式也可能造成個資外洩等傷害。