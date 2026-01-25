《咒術迴戰》動畫最新集評價兩極！歐美高分護航，反酸日本：能忍《出租女友》五季的人沒資格說話

動畫《咒術迴戰》第三季第四集播出後，居然在社群上獲得兩極化的評價，尤其是日本和歐美等海外粉絲的分數完全不同，而原因居然和「打戲」vs「文戲」的偏好有關。

歐美更喜歡有流暢打戲的集數？（圖源：『呪術廻戦』アニメ公式）

第四集內容主要聚焦於禪院家的主線，歐美等海外觀眾與日本本土觀眾的反應卻呈現兩極化。海外粉絲普遍給予超高評價，認為劇情緊湊不拖泥帶水，在 IMDb 衝上 9.8／10 分；但在日本社群卻出現了大量失望的聲音，雙方對動畫改編節奏的接受度大相逕庭。

日本觀眾不滿的主因，在於動畫製作公司 MAPPA 對於「文戲」和「甚爾」相關戲份的刪減與改編。許多日本網友批製作團隊太在意個人表現或無意義的炫技，導致原作中重要的對話被刪除、情感鋪陳太倉促、原作名場面沒有很好呈現出來等。特別是把禪院家的劇情全部壓縮在一集內演完太趕，就連其中一段「甚爾」登場的描寫也沒有漫畫版好。

這種評價落差凸顯了東西方觀眾對動畫看點的差異。甚至有網友分析指出，歐美觀眾多半偏好精彩流暢的動作與戰鬥場面，所以對於刪減對話以換取劇情快速推進的作法沒有太多不滿；反觀日本觀眾則更重視劇情的細膩度與設定解說，像是第三集關於「死滅回游」的「把 PPT 做成動畫」詳細解釋在日本就獲得好評，歐美則是因為對話太多給出稍微低的分數。甚至酸日本：「你們讓《出租女友》那垃圾出到第 5 季，你們的意見沒有參考價值」