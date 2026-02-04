《咒術迴戰》動畫虎杖悠仁「謎之勝利舞」爆紅！網二創惡搞「敲胸黑閃自爆」

《咒術迴戰》第三季「死滅迴游 前篇」，前一集還在氣氛肅殺的劇情裡，最新第 52 集（第三季第 5 集）卻誕生了搞笑名場面。劇情描述主角虎杖悠仁為了尋求秤金次的協助，潛入地下咒術師賭博格鬥賽事。在擂台上取得勝利後，虎杖直接跳起了一段滑稽的「勝利之舞」，被惡搞成新的迷因素材。

虎杖悠仁的勝利之舞。（圖源：『呪術廻戦』アニメ公式）

廣告 廣告

該片段播出後立刻在 X（推特）和 TikTok 等平台上瘋傳，網友戲稱為「虎杖の勝利の舞」（虎杖的勝利之舞）。由於動作過於魔性且節奏感十足，大量網友將其製作成去背素材，開始二創惡搞。從亂入《鬼滅之刃》無限城、《火影忍者》戰場…等其他動漫場景，以及《咒術迴戰》的其他名場面。

甚至社群上也出現了不少地獄梗創作，像是將這段快樂舞步接上虎杖不小心對自己使用「敲胸黑閃自爆」的倒地畫面：「可愛到我都忘記演什麼了」、「快被這動作笑死」、「不知道為什麼，超級嘲諷」、「看來確實是五條老師的學生」