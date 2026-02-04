《咒術迴戰》動畫虎杖悠仁「謎之勝利舞」爆紅！網二創惡搞「敲胸黑閃自爆」
《咒術迴戰》第三季「死滅迴游 前篇」，前一集還在氣氛肅殺的劇情裡，最新第 52 集（第三季第 5 集）卻誕生了搞笑名場面。劇情描述主角虎杖悠仁為了尋求秤金次的協助，潛入地下咒術師賭博格鬥賽事。在擂台上取得勝利後，虎杖直接跳起了一段滑稽的「勝利之舞」，被惡搞成新的迷因素材。
該片段播出後立刻在 X（推特）和 TikTok 等平台上瘋傳，網友戲稱為「虎杖の勝利の舞」（虎杖的勝利之舞）。由於動作過於魔性且節奏感十足，大量網友將其製作成去背素材，開始二創惡搞。從亂入《鬼滅之刃》無限城、《火影忍者》戰場…等其他動漫場景，以及《咒術迴戰》的其他名場面。
虎杖の勝利の舞もうミーム化してて笑う#呪術廻戦 pic.twitter.com/Tw3LR6jF2x
— まああっど@Anime情報 (@114514Maaa) February 2, 2026
甚至社群上也出現了不少地獄梗創作，像是將這段快樂舞步接上虎杖不小心對自己使用「敲胸黑閃自爆」的倒地畫面：「可愛到我都忘記演什麼了」、「快被這動作笑死」、「不知道為什麼，超級嘲諷」、「看來確實是五條老師的學生」
邵雨薇《啵me》「靈動」太吸睛！兩天不敢喝水上廁所就怕掉妝
邵雨薇這次在本片中，從年少時與飾演父親的鄭人碩相愛，卻在背叛中留下難以抹滅的傷痕，多年後，命運又讓她遇見對方的兒子進碩（初孟軒飾），被這個真誠的大男孩深深打動，決心將自己珍藏已久卻未能完成的一齣戲親手傳授出去，這段橫跨兩代、交錯愛與遺憾的情感關係，經歷極...
相識16年挑戰拍吻戲 王玉雯曝張新成傻眼反應
張新成、王玉雯彼此私下相當熟悉，但在拍攝《捨不得星星》初期，坦言還是需要時間來破冰，張新成更說：「因為我們還沒演過戲，我們倆演戲的時候，還是跟生活中挺像的，這部戲基本上我們就是本色出演。」王玉雯也補充：「我們在演的時候，夾雜很多劇本外的東西，因為有時候導...
張新成、王玉雯認識16年首合作 吻戲超甜曝光不尷尬
【緯來新聞網】《以家人之名》的暖心小哥張新成攜手「新生代女神」王玉雯主演新戲《捨不得星星》，該劇講述
費倫摔倒變山豬？《葬送的芙莉蓮》動畫官方玩「蒙太奇」手法 網笑：偷臭肥倫
《葬送的芙莉蓮》動畫第二季目前正在播出中，而前不久更新的第 31 集（第二季第 3 集）中，除了阿嬤連哭三天三夜名場面外，還出現了一幕讓許多觀眾會心一笑的分鏡安排，大玩「肥倫」變「山豬」梗。
《陽光女子合唱團》票房攻破4億台片影史第6 眾星週末催票發揮特效
上映時間剛過一個月的《陽光女子合唱團》已經打破4億元票房成績，累積速度幾乎沒有停滯的狀況下，目前的數字也讓這部電影晉升到台灣電影影史第6名。主們除了在電影中亮眼表現，連她們映後出席幾乎每場都有不同的驚喜大放送，好像在舉辦同歡會一樣讓影迷耳目一新。
電影《陽光女子合唱團》票房逼近4億 超越《關於我和鬼變成家人的那件事》 陳意涵號召監獄女子團結 《比悲傷更悲傷的故事》導演+編劇再出擊
2025台灣電影壓軸作品《陽光女子合唱團》翻拍自2010年韓國電影《美麗的聲音》，由陳意涵、翁倩玉、孫淑媚與安心亞等人所主演。故事描述一群監獄裡的女囚犯互助日常，她們為了幫陳意涵所飾演的受刑人「惠貞」在監獄內產下的女兒「芸熙」治病，組成合唱團賺積分，也並透過音樂自癒與療癒觀眾的過程。
《陽光女子合唱團》衝破4億！孫淑媚曝心中遺憾：阿公看不到
《陽光女子合唱團》衝破4億！孫淑媚曝心中遺憾：阿公看不到
【單身即地獄5】 EP.1-7討論 爭議事件不斷？出演者其實認識彼此？未播片段&幕後故事總整理！
各位都開始追《單身5》了嗎！ 其實原本對第五季沒有抱太多期待 沒想到這季從一開播就話題不斷！ 尤其是被封為女版官熙的崔美娜秀 以及美娜秀的「男人們」 只能說... 這季沒有她好像真的不會這麼精彩😂 不曉得你們目前最喜歡哪位成員或哪對情侶呢？ ---- 看更多 >>Yahoo TV《Ki笑人生》看更多 >>Ki笑人生 粉絲團
2026 Netflix 2月片單推薦！《百萬人推理》鄭伊健回歸台劇、《柏捷頓家族4》浪漫壓軸、《暗夜情報員3》開戰、《我是春菜愛》重現真實人生，過年追劇８部強檔請收下！
拜完年、領完紅包，接下來就是抱著零食追 Netflix 的時間了～
《豆腐媽媽-EP31精彩片段》巧媳婦大發功 神秘理事長？
四季線上/陳玲慧報導 婆家恩情比山高，就用豆腐比賽還？李文英 (曾智希 飾) 把豆腐比賽的企畫案交夜市總幹事，希望能讓大家知道萬家豆腐的第一名滋味。同時間有一位客人來到萬家門市，他愛吃懂吃的特質，讓劉玉蘭 (謝瓊煖 飾) 和杜嘉蓮 (陳仙梅 飾) 熱情招待他吃萬家豆腐和豆花，果然讓客人讚不絕口。原來是夜市公會理事長雷進達 (尹昭德 飾) 大駕光臨。李文英回家看到名片馬上追出去。她能否辦妥豆腐比賽？敬請大大期待喔！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《豆腐媽媽》【更多新聞】尹昭德登場《豆腐媽媽》成驚喜卡司！換角疑雲引網憂「他」也被換掉？《民視第一發發發》白家綺對決嚴立婷！動怒拍桌上演「10點線女主持」大戰更多四季線上報導《豆腐媽媽》神祕父子亮相！尹昭德、黃尚禾「雙男神首對戲」火花四射王中皇加入《豆腐媽媽》飆戲！角色關係成謎網友推論：是「他」爸爸賴芊合頂素顏突襲《豆腐媽媽》拍片現場！蘇晏霈親揭「這原因」太驚喜
《浩克慢遊》第八季開播 劉克襄感性回憶與王浩一「最後同框」
《浩克慢遊》全新第八季，將在本週四（5日）於公視開播，節目日前於宜蘭蘇澳舉辦特映會，邀請觀眾搶先觀賞第八季首集〈越嶺向海，澳細道—蘇澳、南澳〉，並由節目主持人劉克襄、製作人林彥輝等製作團隊與多位重要節目來賓出席，主持人王浩一之子王柏舜當天亦到場，與觀眾們一同分享父親與《浩克慢遊》的趣事。
荒川弘《黃泉使者》動畫確定4月播出！連續兩季半年番規格
由《鋼之鍊金術師》作者荒川弘所創作的漫畫《黃泉使者》（黄泉のツガイ），改編電視動畫版正式宣佈將於 2026 年 4 月 4 日，在日本電視台開播。官方確認本作將以「連續兩季」的半年番形式播出，讓粉絲能一次享受完整的劇情。官方也同步公開了最新的主視覺圖與宣傳影片。
《阿松與阿暖》殺青酒韓瑜、柯叔元強強聯手！ 楊子儀、鄒承恩互擦汗飄人情味
娛樂中心/洪雨汝報導由民視與公視台語台強強聯手推出的年度台語大戲《阿松與阿暖》，歷時近半年的精雕細琢，日前正式宣告殺青。劇組特別於昨晚（３日）舉行殺青宴，現場氣氛溫馨熱鬧，主要演員與幕後團隊齊聚同歡，細數拍攝期間的點滴。這部戲字字句句離不開「家」與「溫暖」，為這段充滿挑戰的旅程畫下圓滿句點。
柯叔元睽違7年回歸民視！曝主演《阿松與阿暖》拍攝心聲 親揭最新進度
四季線上／陳軒泓 報導柯叔元近年來不斷嘗試各種戲路，演出不同類型的戲劇都能完美駕馭角色，演技一流的他還連續在 2024、2025 年獲得金鐘獎最佳男主角的提名肯定，雖然仍和得獎緣分...
劉克襄憶與王浩一最後同框 主持「浩克慢遊」意義深
（中央社記者洪素津台北4日電）實境節目「浩克慢遊」第8季將開播，主持人劉克襄回憶和夥伴王浩一的最後同框，當時在南方澳拍攝，並約好下一集拍攝地，但拍攝前收到請假消息，沒想到這是2人最後碰面。
中國《金庸群俠傳》新作官方回應玩家質疑：2029年推出、單機和線上分開、舊版作曲家回歸
由中國原創世代（CreateAI，改名前為"圖森未來"）開發的開放世界新作《金庸群俠傳》，日前釋出賀歲宣傳與實機戰鬥畫面後，迅速掀起大量討論。 而製作人陳默公開了一封給玩家的信，回答了許多人都好奇的畫面、人物建模、音樂品質…等疑問，更提到遊戲預計於 2029 年正式推出，目前資金充足，將專注於打磨品質。
男星合作新生代女神淪陷成「忠犬」 私下關係曝光：16年青梅竹馬
《以家人之名》的暖心小哥張新成攜手「新生代女神」王玉雯所主演的《捨不得星星》，該劇兩人從高中時就相識並且結拜成兄弟，就連彼此的母親都是好朋友，這樣「友達以上戀人未滿」的青梅竹馬，在出社會遇上困難和挫折時，互相幫助，在這過程逐漸發現對彼此的感情超越了「兄弟情」，是一段歷經13年的友情，最終走向愛情的故
婆媽殺手辦個唱／獨家！主持深具婆媽緣 許志豪開個唱補歌手遺憾
許志豪出道20年，最近曝光量大增，幾乎天天看得到他的節目，深受婆媽粉絲喜愛。除了週六《綜藝一級棒》，週一到週四更開帶狀節目《唱歌給你聽》，加上《超級紅人榜》《寶島神很大》等節目，因主持認識他的觀眾很多，今年他決定辦一場小型演唱會，向大家介紹自己也是歌手！
楊麗音演活每個媽媽角色 從《連環泡》到金鐘影后 直呼「生活就是一種表演」【走過演藝路】
資深演員楊麗音每次現身螢光幕前，細膩且真摯的演技總是觸動人心，今年在《阿婆非死不可》中飾演失智症患者角色，出神入化的演技也讓她入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎；其實，楊麗音的硬實力早從就讀國光藝校戲劇科，就已累積許多表演訓練經驗，後來從「蘭陵劇坊」到綜藝節目《連環泡》，以及電影新浪潮時期，這一路洗禮下來的表演經驗，都化成她現在的表演元素來源。
《那些你不知道的我》林佳辰被發現是女偶像狂粉！吳念軒揭兄弟情變調
吳念軒在《那些你不知道的我》中飾演外表嚴肅的刑警「王奕行」，在追查女偶像Lucy遭威脅的過程中，發現三年前原本開朗的弟弟「王奕凱」（林佳辰 飾），竟也是Lucy狂粉之一，兩人曾經美好的兄弟情為何變調也將在劇中揭曉。吳念軒透露角色最有共鳴之處是他常常把自己放在最後，...