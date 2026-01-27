《咒術迴戰》官方「禪院家」族譜「很多兄弟」笑翻網友：直毘人根本在玩首抽

《咒術迴戰》動畫第三季「死滅回游前篇」日前播出第四集，主線放在了禪院家，帶來了作畫精彩的打戲，而官方最近就公開了一張「禪院家族譜」，在社群網路上獲得許多粉絲討論。

官方公開禪院家族譜。（圖源：『呪術廻戦』アニメ公式）

這張圖表簡單梳理了劇中「禪院家」內部的人物關係，以第 26 代當家「禪院直毘人」為核心，清楚標示出其和 25 代、「禪院扇」都是兄弟。同時也列出了直毘人的嫡子「禪院直哉」，圖中更幽默保留了原作設定，在直哉旁用日文標註還有「很多」其他兄弟姐妹，讓網友笑稱直毘人生了很多小孩，根本就是在抽卡。

其中人氣非常高的「伏黑（禪院）甚爾」與「禪院甚壹」是 25 代當家所生下的孩子，甚至許多歐美網友看完族譜後才知道，原來甚爾和甚壹是親兄弟，認為兩個人確實在身材上都是硬漢類型的感覺。

值得一提的是，原作漫畫家芥見下下過去就曾在漫畫單行本附錄中，親手繪製過一樣的家族系譜，但當時作者是以極為潦草的塗鴉風格呈現，並且甚爾和兒子惠的表情一模一樣。