《咒術迴戰》整部都是「虎杖家庭糾紛」？網分析宿儺其實是虎杖悠仁的「叔公」

《咒術迴戰》動畫第三季正在熱播中，而劇情的走向也引起不少討論。其中就有台灣網友在整理完錯綜複雜的人物關係圖後驚覺，原來整部作品的核心衝突根本是一場「虎杖家族的家庭糾紛」。

原來整部都是虎杖一家的家庭糾紛。（圖源：咒術迴戰）

根據 Threads 上網友分析，主角虎杖悠仁與最終反派宿儺等角色之間，存在著極深的靈魂羈絆（不一定是血緣，而是關係），這讓原本看似熱血的咒術對決，瞬間變成了一齣場面浩大且混亂的家庭倫理糾紛。

網友深入剖析這條驚人的「親戚關係鏈」，漫畫最終卷提到，兩面宿儺在娘胎時吸收了自己的雙胞胎兄弟，而這位兄弟的靈魂後來轉世成為了虎杖的爺爺虎杖倭助；爺爺生下了虎杖的父親，而另一位反派羂索則佔據了虎杖母親虎杖香織的身體（是在虎杖出生後，香織死去才佔據的）。

假如以靈魂輩分來算，宿儺其實更接近虎杖的「叔公」。此外，再加上由羂索在更早之前製造出的脹相、壞相、血塗等咒胎九相圖，出生時間更早，可以被視為虎杖的「哥哥」，雖然沒有血緣關係，都是異父異母，但卻有「羂索」的存在，整個家族譜系非非常複雜。

對這種奇特家庭結構，網友也瘋狂吐槽與驚嘆，以為《死神》中死神與滅卻師的設定已經很亂了，沒想到《咒術迴戰》更勝一籌，甚至有人戲稱：「五條悟死於家庭糾紛?」、「全家14人硬是湊不出一個女的」、「假如脹相是虎杖的哥哥的話那加茂其實算是虎杖的遠房親戚了」、「比八點檔還亂」、「就說了，不要去管人家的家事」、「原來是揍叔迴戰」