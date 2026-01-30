《咒術迴戰》東堂葵隨身吊墜實體化！內建「小高田」偶像神曲成USJ話題周邊

日本環球影城（USJ）宣布今日（30）起推出《咒術迴戰》聯名新周邊，其中最受矚目的焦點，就是將角色「東堂葵」隨身攜帶的項鍊吊墜實體化，變成了一款做工精緻的「發聲鑰匙圈」。

沒想到居然會實體化！（圖源：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア）

這款周邊不僅外觀還原度極高，打開吊墜後，裡面如實呈現了東堂葵心中最重要的兩個人—摯友「虎杖悠仁」，以及他狂熱推崇的偶像「小高田」的照片。更讓人驚喜的是，這款吊墜並不只是單純的裝飾品而已，按下吊墜按鈕就能播放動畫第三季 45 集中，東堂葵戰鬥時的名曲「最高潮☆JUMPING!」，完美重現東堂腦內和偶像一起戰鬥的場景。

這款充滿個人風格的發聲鑰匙圈會，目前限定在日本環球影城內販售，其他聯名商品則可以在線上商店購買。除了這款引起網友們熱議的吊墜外，現場還將推出包括角色髮箍、玩偶等多樣限定商品，粉絲們在朝聖時絕對不能錯過這款自帶 BGM 的魔性周邊。